Тренер по тхэквондо задержан за сексуальные домогательства к малолетним спортсменкам

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Тренер по тхэквондо из Хабаровского края приставал к своим малолетним воспитанницам во время поездки на соревнования.
По данным телеграм-канала SHOT, 46-летний тренер из краевой федерации «Тхэквондо ВТФ» Евгений П. домогался к маленьким воспитанницам своей же секции, когда они поехали на соревнования. Все это происходило в отеле «Бриз» в Комсомольске-на-Амуре. Извращенец трогал детей за интимные места. Три девочки возрастом от 7 до 12 лет пожаловались родителям на отвратительное поведение их наставника, а те, конечно же, обратились к правоохранительным органам.
Тренер задержан, он находится в изоляторе временного содержания. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Теперь мужчине грозит до 20 лет заключения.
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