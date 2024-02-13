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В Литве задержали предпринимателя по обвинению в хищении 27 миллионов евро

TV3: Литовский бизнесмен задержан по обвинению в хищении €27 млн
13 февраля 2024, 01:16
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

В Литве задержали предпринимателя, подозреваемого в хищении около 27 миллионов евро, сообщил литовский телеканал TV3 со ссылкой на соответствующее решение городского суда Вильнюса. Утверждается, что часть этих денег бизнесмен проиграл в казино.
«Шарунас Степуконис, подозреваемый в присвоении и растрате 27 миллионов евро компании, в которой он работал, задержан по решению суда на две недели», — говорится в сообщении суда.

Степуконис являлся одним из партнёров инвестиционной компании BaltCap. Когда выявили пропажу денег, в Литве его не было. Как утверждают СМИ, на момент пропажи денег он находился на Украине с неизвестной целью. В конце прошлой недели он вернулся в Литву и 10 февраля сдался властям.


Инвестиционная компания заметила подозрительные транзакции еще в октябре прошлого года, сообщили в Департаменте финансового надзора Литвы После выявленных нарушений ее руководство расторгло трудовой контракт со Степуконисом и обратилось в полицию.

По данным TV3, из-за мошеннических действий Степукониса пострадали пенсионеры всех трёх прибалтийских стран — Литвы, Латвии и Эстонии, доверившие свои накопления этой компании, а кроме того, также сорвалось строительство Национального стадиона в Вильнюсе.

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В Подмосковье осудили участников украинской банды, похищавшей россиян
Суд вынес приговор украинской банде, похищавшей россиян
12 февраля 2024, 21:08

Фото: iStock/cyano66

Московский областной суд вынес приговор участникам украинской банды, которые занимались похищением россиян, об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ в своём Telegram-канале.
По версии следствия, с апреля 2014 по октябрь 2019 граждане Украины похищали россиян, с целью завладеть их имуществом. Организаторы преступного сообщества: Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский, которые ранее имели отношение к силовым структурам, привлекли к делу ещё 11 фигурантов.

К слову, Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский и ещё несколько неустановленных лиц, причастных к преступлениям, находятся на Украине. Расследование по ним всё ещё продолжается.

Тем не менее, правоохранителям удалось задержать 11 человек, который получили от 9 до 19 лет лишения свободы. Часть из фигурантов также обязали выплатить штрафы до 700 тысяч рублей.

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#суд
#подмосковье
#украина
#похищение
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Под Челябинском поезд решил проскочить на красный свет и столкнулся с другим составом
Под Челябинском столкнулись два поезда
12 февраля 2024, 20:08

Фото: iStock/denisgo

На станции Бердяуш под Челябинском столкнулись два поезда, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, один из машинистов решил проскочить на красный свет, однако, сделать это ему не удалось.

В результате, в лобовом столкновении сошлись пустой товарный состав и хозяйственный поезд. С рельс сошли десять вагонов, но, к счастью, при аварии никто не пострадал.

В настоящий момент на месте происшествия работают специалисты ремонтной бригады. Движение на участке аварии временно приостановлено.

Напомним, в июне 2023 года грузовой поезд сошёл с рельс на столичной станции Бирюлёво.

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#поезд
#аварии
#челябинск
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«Топором по голове»: Москвич едва ушёл живым после ссоры в гостях
Москвич несколько раз ударил друга топором по голове во время застолья
12 февраля 2024, 19:23

Фото: iStock/FOTOKITA

Москвич несколько раз ударил топором по голове знакомого в результате ссоры на застолье, об этом сообщили в столичной прокуратуре.
По информации ведомства, происшествие случилось во время застолья на Литовском бульваре в Москве.

В ходе распития спиртных напитков, 46-летний мужчина поссорился к 33-летним знакомым, схватился за топор и нанёс ему несколько ударов по голове. За пострадавшего заступился ещё один мужчина, вместе им едва удалось выскочить из квартиры на улицу. 33-летний мужчина госпитализирован, о его нынешнем состоянии пока что ничего не сообщается.

В отношении нападавшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Суд заключил обвиняемого под стражу, заключили в надзорном ведомстве.

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#москва
#прокуратура
#убийство
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Белорус поджёг электроподстанцию в Туле по заданию украинского куратора
ФСБ: Задержан белорус, поджёгший электроподстанцию в Туле по заданию Украины
12 февраля 2024, 19:03

Фото: iStock/PamWalker68

В Воронеже задержали гражданина Белоруссии, поджёгшего трансформаторную электроподстанцию и насосную станцию, об этом сообщает ФСБ по региону.
По информации ведомства, в Туле задержанный устроил поджог тяговой электроподстанции, руководствуясь заданием украинского куратора.

Далее украинский агент направился в Воронеж, чтобы осуществить поджог трансформаторной электроподстанции и насосной станции. Однако, к счастью, российским спецслужбам удалось вовремя вычислить белоруса и задержать.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о диверсии. Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Уточняется, что ранее он уже был судим за хулиганство с применением взрывчатых веществ.

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#фсб
#воронеж
#диверсанты
#украина
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В Москве при пожаре погиб ребенок, родителей дома не было
В Москве при пожаре погиб ребенок
12 февраля 2024, 18:43

Фото: iStock/Igor Vershinsky

В Москве при пожаре в квартире погиб ребенок, еще один ребенок пострадал, при этом родителей дома не было. Об этом сообщили в МЧС России.
«На улице Верхние Поля загорелась квартира в девятиэтажке. Огонь охватил 5 квадратных метров. Сотрудники МЧС России эвакуировали из жилья двоих детей: 3 и 4 лет. К сожалению, один ребенок погиб», - говорится в сообщении ведомства.

В столичном Следственном комитете уточнили, что причиной смерти одного из детей стало отравление угарным газом. Второй ребенок находится в больнице под присмотром врачей. Ему оказывается вся необходимая помощь.

В тушении пожара задействованы 10 специалистов и 3 единицы техники. Эксперты устанавливают подробности происшествия, также опрашивают соседей и возможных свидетели. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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В Чехове спасатели ликвидировали последствия ДТП с перевернувшейся машиной
12 февраля 2024, 18:31

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Лобовое столкновение легковых двух машин произошло у посёлка Любучаны городского округа Чехов, последствия аварии ликвидировали работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба ведомства.
«ДТП произошло на трассе Чехов — Вельяминово: Lada-2114 столкнулась с Kia Ceed, от удара съехала в кювет и перевернулась на бок. Спасатели сразу отключили аккумуляторы столкнувшихся машин, чтобы не начался пожар и оказали водителям психологическую помощь», — говорится в сообщении.
Водителя перевернувшейся машины на скорой увезли в Чеховскую райбольницу с подозрением на ушиб грудной клетки, остальные участники аварии в помощи врачей не нуждались.

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#мособлпожспас
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В Подмосковье осудили инструктора фитнес-клуба, где утонула девочка
12 февраля 2024, 17:46

Фото: Istockphoto / Евгений Харитонов

Суд в Московской области приговорил к 2,5 годам ограничения свободы бывшего инструктора фитнес-клуба, по вине которой утонул ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.
По данным следствия, трагедия произошла в фитнес-клубе в Ленинском городском округе 18 октября прошлого года. Осуждённая дежурила там в тот день в качестве инструкторы водной зоны. В какой-то момент из-за ненадлежащего контроля утонула находившаяся в бассейне пятилетняя девочка.
«Собранные подмосковным следователем доказательства суд счёл достаточными для вынесения приговора. Инструктор признана судом виновной в причинении смерти по неосторожности. Женщина признала свою вину», – рассказали ТАСС в пресс-службе.
В подмосковной прокуратуре агентству пояснили, что суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей о компенсации морального вреда на 2 млн рублей.

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#приговор
#девочка
#ребёнок
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Названа деталь авто, которая наиболее часто страдает в ДТП
«Альфастрахование»: Чаще всего повреждается передний бампер
12 февраля 2024, 17:34

Фото: istockphoto.com/Bilanol

Исследование «Альфастрахования» продемонстрировало, что при авариях чаще всего повреждается передний бампер автомобиля.
«Чаще всего в результате ДТП получает повреждения передний бампер — в 18,4% случаев. Чуть реже при аварии водители повреждают задний бампер, эту деталь заявили в 17,5% случаев. Значительно реже — капот и крылья машины, по 10 и 8% соответственно», — приводит Газета.ру текст исследования.

Ранее сообщалось о том, что в Севастополе два подростка пострадали в результате столкновения иномарки с мотоциклом. Уточнялось, что ДТП случилось в ночь на воскресенье, 11 февраля. Водитель мотоцикла и 15-летний пассажир получили травмы различной степени тяжести, в настоящее время они находятся в больнице. Водитель Mercedes направлен на прохождения медосвидетельствования, проводится проверка.

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#машины
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В Швеции горит крупнейший в стране парк развлечений
При пожаре в крупнейшем парке развлечений в Швеции пострадали 12 человек
12 февраля 2024, 17:31

Фото: iStock/Distortion Media

В самом большом парке развлечений в Швеции вспыхнул пожар, пострадали 12 человек. Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что крупное возгорание произошло в аквапарке на территории крупнейшего парка развлечений, расположенного в шведском Гетеборге.

В результате пожара пострадали 12 человек, среди которых посетители и персонал.

По сообщениям СМИ, аквапарк открылся недавно. На его строительство было потрачено 1,2 миллиарда долларов.

На фотографиях, представленных агентством РИА Новости, видно, что огонь охватил пластмассовые конструкции горок, черный дым клубами поднимается вверх. Пожар уже распространился на довольно большой территории аквапарка.

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