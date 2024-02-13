В Литве задержали предпринимателя по обвинению в хищении 27 миллионов евро

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В Литве задержали предпринимателя, подозреваемого в хищении около 27 миллионов евро, сообщил литовский телеканал TV3 со ссылкой на соответствующее решение городского суда Вильнюса. Утверждается, что часть этих денег бизнесмен проиграл в казино.
«Шарунас Степуконис, подозреваемый в присвоении и растрате 27 миллионов евро компании, в которой он работал, задержан по решению суда на две недели», — говорится в сообщении суда.Степуконис являлся одним из партнёров инвестиционной компании BaltCap. Когда выявили пропажу денег, в Литве его не было. Как утверждают СМИ, на момент пропажи денег он находился на Украине с неизвестной целью. В конце прошлой недели он вернулся в Литву и 10 февраля сдался властям.
По данным TV3, из-за мошеннических действий Степукониса пострадали пенсионеры всех трёх прибалтийских стран — Литвы, Латвии и Эстонии, доверившие свои накопления этой компании, а кроме того, также сорвалось строительство Национального стадиона в Вильнюсе.
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