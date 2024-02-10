Басманный суд арестовал крымского бизнесмена Азарова за мошенничество

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Бизнесмен Денис Азаров, экс-гендиректор угольных предприятий Ростовской области, отправлен на два месяца в СИЗО решением Басманного суда Москвы, сообщает ТАСС
«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия и в отношении Азарова Дениса Геннадьевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 8 апреля 2024 года», ― сказано в заявлении столичной пресс-службы судов общей юрисдикции.Азаров является фигурантом уголовных дел о злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Бизнесмен был генеральным директором двух ростовских угольных предприятий, которые Владимир Путин разрешил продать.
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