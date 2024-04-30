В Лондоне задержали напавшего с мечом на полицейских и пешеходов мужчину

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В Лондоне был задержан мужчина, который напал с мечом на полицейских и прохожих, пишет Sky News.
Инцидент произошел на северо-востоке города неподалеку от станции метро. Свидетели рассказали, что перед нападением в переулке произошла ссора, в которой участвовал мужчина с мечом.
В результате нападения пострадали пять человек, которые были доставлены в больницу. Среди пострадавших два сотрудника полиции. Задержали 36-летнего нападавшего.
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