В Люберцах неадекватный мужчина с мачете атаковал прохожих

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Агрессивный и явно неадекватный мужчина, вооружившись мачете, атаковал прохожих на улицах подмосковных Люберец. Остановить буйного подражателя Дэнни Трехо удалось только с применением огнестрельного оружия.
От жертвы хулигана отвлекли случайно оказавшиеся поблизости судебные приставы. Новоявленный герой боевиков попытался атаковать и их, но у мужчин было при себе табельное оружие. Получив пулю в живот, мужчина как-то подрастерял свирепость. К тому же, падая, он порезался о собственный мачете. В результате нападавший сдался. Его отвезли сначала в больницу, чтобы после излечения привлечь к уголовной ответственности.
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Александр Бойцов