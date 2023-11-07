В Новосибирске мужчине проткнули голову вилами

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В Новосибирске СК расследует уголовное дело о покушении на убийство. 54-летнему мужчине на автостоянке воткнули вилы в голову, пишет РИА Новости.
Муниципальная аварийно-спасательная служба (МАСС) ранее сообщала о необычном случае работы спасателей, которые были вынуждены распиливать зубья сельскохозяйственных вил, которые прошли сквозь голову пациента одной из городских больниц.
Предварительно, 3 ноября в Калининском районе Новосибирска на автостоянке произошёл конфликт между знакомыми мужчинами. В ходе ссоры один из них нанёс другому множественные удары, задев жизненно-важные органы.
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«Заельцовским межрайонным следственным отделом города Новосибирск следственного управления СК РФ по Новосибирской области расследуется уголовное дело по покушению на убийство», — цитирует агентство слова представителя следственного комитета.
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Диана Аванесян