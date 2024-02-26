В Магадане пьяный угонщик попал в ДТП во время полицейской погони

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Суд в Магадане отправил в спецприемник отдела полиции 36-летнего жителя города за угон автомобиля, ДТП и управление машиной в состоянии алкогольного опьянения и без прав, сообщает управление ГИБДД по региону.
По данным управления, подсудимый, 36-летний местный житель, лишенный водительских прав, угнал чужой автомобиль, обнаружив его на улице Гагарина с ключами в замке зажигания. Владелец временно отлучился в магазин.
Через некоторое время мужчину на угнанном автомобиле заметили сотрудники ДПС. Нарушитель проигнорировал требования остановиться и попытался скрыться. В результате неудачного маневра он выехал с дороги на проспекте Карла Маркса и врезался в сугроб.
Суд решил поместить угонщика на 10 суток в спецприемник городского отдела полиции. Полиция возбудила уголовное дело за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения.
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Через некоторое время мужчину на угнанном автомобиле заметили сотрудники ДПС. Нарушитель проигнорировал требования остановиться и попытался скрыться. В результате неудачного маневра он выехал с дороги на проспекте Карла Маркса и врезался в сугроб.
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Артем Кузьмин