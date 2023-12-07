На полицейских, «крышевавших» ОПГ, вышли после погони и стрельбы в Петербурге

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На полицейских, которые покровительствовали банде «азербайджанских вымогателей», удалось выйти после стрельбы и погони в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Shot.
Согласно сообщению, члены ОПГ 21 ноября избили и отобрали 400 тысяч рублей у двоих молодых людей. Прибывшие на место полицейские, вместо того, чтобы задержать нападавших, задержали пострадавших, а члены банды им в этом помогали. Тогда, заподозрив неладное, один из парней прыгнул за руль полицейского авто, повернул ключ зажигания и помчал прочь.
После чего была часовая погоня и стрельба. Однако угонщиков полицейского автомобиля все-же задержали. Их доставили в отдел МВД Выборгского района. А там им предложили оформить «Хулиганство», а вымогатели должны были оперативно починить автомобиль.
Эти действия полицейских привлекли внимание УСБ и СК. В настоящее время задержаны два сотрудника МВД.
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После чего была часовая погоня и стрельба. Однако угонщиков полицейского автомобиля все-же задержали. Их доставили в отдел МВД Выборгского района. А там им предложили оформить «Хулиганство», а вымогатели должны были оперативно починить автомобиль.
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Элина Позднякова