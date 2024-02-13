В Мариуполе женщина погибла после лечения артрита неиспытанными западными препаратами

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В больнице Мариуполя №7 после лечения артрита неиспытанными иностранными препаратами, погибла местная жительница Лидия Трофимова 1978 года рождения, об этом рассказал ее сын Михаил Трофимов.
Напомним, накануне стало известно, что в Мариуполе были проведены испытания медикаментов на людях. На это указывают соответствующие документы, обнаруженные в подвале одной из местных больниц во время ее реконструкции.
По данным издания, речь идет о тестировании препаратов на пациентах психиатрического отделения больницы с 2008 по 2016 годы при участии украинских чиновников.
Мужчина пояснил, что женщина легла в больницу №7 Мариуполя для лечения артрита в 2012 году.
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По данным издания, речь идет о тестировании препаратов на пациентах психиатрического отделения больницы с 2008 по 2016 годы при участии украинских чиновников.
«Врачи говорили, что у них нет препаратов, есть иностранные препараты. У нее выбора не было, она воспользовалась этими препаратами. Врачи говорили: "Все нормально", на протяжении полутора-двух месяцев состояние было хуже, и она погибла», — цитирует РИА Новости слова Трофимова.При этом, по его словам, женщина не давала письменного согласия на лечение непроверенными препаратами. Кроме того, сын погибшей добавил, что подобных пациентов тогда было много.
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Элина Позднякова