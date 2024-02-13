В Мариуполе женщина погибла после лечения артрита неиспытанными западными препаратами

В Литве задержали предпринимателя, подозреваемого в хищении около 27 миллионов евро, сообщил литовский телеканал TV3 со ссылкой на соответствующее решение городского суда Вильнюса. Утверждается, что часть этих денег бизнесмен проиграл в казино.