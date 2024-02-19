В межплеменных столкновениях в Папуа-Новой Гвинее погибли минимум 53 человека

По меньшей мере 53 человека погибло в провинции Энга в Папуа-Новой Гвинеи из-за межплеменных столкновений, сообщил телеканал ABC Australia, ссылаясь при этом на местную полицию.
По сведениям телеканала, их гибель может быть результатом попадания в засаду. Этот случай может стать крупнейшим массовым убийством в новейшей истории Папуа-Новой Гвинеи.
Ранее российское посольство дало рекомендацию россиянам не посещать Папуа-Новую Гвинею из-за беспорядков, которые там вспыхнули.
В январе 2024 года Пауэс Паркоп, который является главой столицы Папуа – Новой Гвинеи — города Порт-Морсби, — сообщил о беспорядках, которые начались во время забастовки полицейских и военнослужащих. На митинг вышли более 200 человек, заявившие протест против вычетов из их зарплат.
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Ранее российское посольство дало рекомендацию россиянам не посещать Папуа-Новую Гвинею из-за беспорядков, которые там вспыхнули.
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Артем Путинцев