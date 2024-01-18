В Минздраве Газы сообщили, что число погибших с начала эскалации превысило 24,6 тыс.

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Количество погибших в секторе Газа в результате ударов израильских военных превысило отметку в 24,6 тысяч. Об этом представитель Минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кудра написал в телеграм-канале.
Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Екатерина Коршунова