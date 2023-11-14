В Москве 15-летнюю девочку насквозь проткнули шпагой в фитнес-клубе

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В столице 15-летнюю девочку проткнули шпагой во время тренировки по фехтованию в фитнес-клубе «Энигма».
Mash пишет, что школьницу экстренно госпитализировали с колотым ранением в районе ключицы. Медики оценивают её состояние как стабильное, несмотря на потерю крови.
В момент ЧП девочка была без грудной защиты, а на шпаге её напарницы не было предохранителя наконечника. Полиция начала проверка.
Ранее сообщалось, что на улице Маросейка в центре Москвы произошла массовая драка, участники задержаны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.
ЧП случилось вечером 13 ноября. После сообщения о нарушении на место оперативно прибыли полицейские. Задержаны четыре участника драки. Они доставлены в отдел полиции, где на них составили протоколы о мелком хулиганстве.
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В момент ЧП девочка была без грудной защиты, а на шпаге её напарницы не было предохранителя наконечника. Полиция начала проверка.
ЧП случилось вечером 13 ноября. После сообщения о нарушении на место оперативно прибыли полицейские. Задержаны четыре участника драки. Они доставлены в отдел полиции, где на них составили протоколы о мелком хулиганстве.
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Мария Фирсова