В вузах Магнитогорска случилась вспышка туберкулеза

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В Магнитогорске выявлено четыре случая заражения туберкулезом.
Об этом пишет издание URA.RU. Заболевание обнаружили у четырех студентов высших и средних учебных заведений Магнитогорска. Во время осмотра пациентов медики выявили, что болезнь проходила без бактериовыделения. В данный момент четверо студентов проходят лечение в учреждениях фтизиатрического профиля.
Сообщается, что все заболевшие учились в разных учебных заведениях. Среди педагогов никто не заболел. Новых вспышек болезни среди магнитогорцев тоже не выявили.
Ранее сообщалось, что в Москве закрыли корпус МГУ из-за вспышки кори. Болезнь обнаружили у студента первого курса с Факультета мировой политики. Сейчас анализы берут у остальных студентов курса.
Таким образом, из-за кори с 13 ноября закрыт на карантин первый учебный корпус университета, находящийся на улице Ленинские горы в Москве. Всего там действует 11 факультетов. Все студенты временно переведены на дистанционное обучение.
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Сообщается, что все заболевшие учились в разных учебных заведениях. Среди педагогов никто не заболел. Новых вспышек болезни среди магнитогорцев тоже не выявили.
Таким образом, из-за кори с 13 ноября закрыт на карантин первый учебный корпус университета, находящийся на улице Ленинские горы в Москве. Всего там действует 11 факультетов. Все студенты временно переведены на дистанционное обучение.
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Мария Фирсова