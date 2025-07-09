В Москве девушка дала отпор пристававшему к ней мигранту и попала на видео
В Москве девушка смогла отбиться от настойчивого мигранта, который к ней приставал. Ролик опубликован телеканалом «Царьград» в Telegram. На записях видно, как девушка наносит удары водителю такси, который пытается удержать ее за одежду.
По словам свидетелей, перед этим она выбежала из машины с криком: «Отстань от меня!». Иностранец, управлявший автомобилем, бросился за ней и попытался силой вернуть ее обратно.
В то же время Следственный комитет России представил новые данные о преступлениях, совершенных мигрантами. В частности, СК отметил резкий рост тяжких преступлений, совершенных иностранцами, а также увеличение числа преступлений повышенной общественной опасности на 22 процента.
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