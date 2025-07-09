В Москве девушка дала отпор пристававшему к ней мигранту и попала на видео

09 июля 2025, 15:26

Фото: istockphoto /nito100

В Москве девушка смогла отбиться от настойчивого мигранта, который к ней приставал. Ролик опубликован телеканалом «Царьград» в Telegram. На записях видно, как девушка наносит удары водителю такси, который пытается удержать ее за одежду.