Женщина спаслась от мигранта-насильника, укусив его за «любопытную» часть тела
32-летняя жительница Москвы едва не стала жертвой изнасилования, но спаслась благодаря зубам. Подробности сообщает «МК».
Происшествие случилось вечером 6 июля на Рублёвском шоссе. В небольшом сквере мигрант совершил нападение на прохожую с целью изнасилования. Иностранный специалист повалил женщину на землю и начал грубо ощупывать её руками, стягивая одежду. Но потерпевшая в попытке отбиться сильно укусила нападавшего за палец. Насильник громко вскрикнул от боли, чем привлёк внимание прохожих. Испугавшись, мигрант был вынужден скрыться, но вскоре его задержали органы правопорядка.
По данным пресс-службы Главного следственного управления СКР по Москве, насильником оказался 34-летний гражданин Узбекистана, который работал дворником. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, связанную с лишением свободы.
Читайте также: