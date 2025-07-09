Женщина спаслась от мигранта-насильника, укусив его за «любопытную» часть тела

09 июля 2025, 12:05

В Москве женщина избежала изнасилования благодаря зубам

Фото: Istock/Tinnakorn Jorruang

32-летняя жительница Москвы едва не стала жертвой изнасилования, но спаслась благодаря зубам. Подробности сообщает «МК».