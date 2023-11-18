Мошенники почти месяц «дурят» пенсионерку из Подмосковья

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Пенсионерка из Московской области стала жертвой мошенников, сейчас ее разыскивает полиция.
66-летняя Надежда Николаева позвонила сыну и сказала, что уже более недели участвует в спецоперации по поимке банды мошенников. Даже ездила в Москву, где встречалась с представителем Центробанка, который снял с неё кредит, взятый злодеями на её имя. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
При этом, подробностей она сообщить не может, так как подписала договор о неразглашении деталей операции. Сын сразу понял, что его мама стала жертвой мошенников. Он приехал к ней домой, но там он ее не нашел и как и сумки с документами. Тут звонки стали поступать мужчине.
С того конца телефона говорили про кредит матери, обещали решить проблему, просили накормить кошек, которые уже 3 дня сидят без еды. На ответные звонки и сообщения неизвестные не реагировали. Телефон пропавшей выключен. Сын уже написал заявление в полицию, пожилую женщину ищут. Пока безрезультатно.
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При этом, подробностей она сообщить не может, так как подписала договор о неразглашении деталей операции. Сын сразу понял, что его мама стала жертвой мошенников. Он приехал к ней домой, но там он ее не нашел и как и сумки с документами. Тут звонки стали поступать мужчине.
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Дана Игумнова