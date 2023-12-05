В Москве на Волгоградском проспекте взорвалось такси

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На Волгоградском проспекте взорвался автомобиль такси JAC, пострадал водитель. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.
«На Волгоградском проспекте в районе вл. 177/30 произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города», - говорится в сообщении ведомства.
В столичной Госавтоинспекции уточнили, что пострадал водитель автомобиля. Он госпитализирован с ожогом руки. Также уточняется, что движение автомобилей по Волгоградскому шоссе в центр затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.
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