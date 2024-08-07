В Москве подростка укусила одна из самых ядовитых в мире змей

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В Москве семнадцатилетнего подростка укусила экзотическая ядовитая змея — голубая куфия. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что подростка госпитализировали с жалобами на тошноту, слабость и головокружение. После стало известно, что его родители держат дома террариум со змеями, одна из которых укусила школьника.
Пострадавший пытался самостоятельно отсосать яд, а также пил много воды и делал на пальце насечки, но при этом ему все равно пришлось обратиться за медицинской помощью.
К моменту, когда молодого человека доставили в токсикологическое отделение, его палец почернел, а также развился отек кисти и предплечья. Чтобы справиться с ядом, медики ввели антидот, после чего подросток пошел на поправку.
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Пострадавший пытался самостоятельно отсосать яд, а также пил много воды и делал на пальце насечки, но при этом ему все равно пришлось обратиться за медицинской помощью.
К моменту, когда молодого человека доставили в токсикологическое отделение, его палец почернел, а также развился отек кисти и предплечья. Чтобы справиться с ядом, медики ввели антидот, после чего подросток пошел на поправку.
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Екатерина Коршунова