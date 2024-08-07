Число пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Волгоградской области выросло

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В ДТП с грузовиком и ехавшим по маршруту Астрахань — Москва рейсовым автобусом пострадали 20 человек. Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Авария произошла на автодороге Р-22 «Каспий» в Михайловском районе под Волгоградом. Уточняется, что из двадцати пострадавших — шесть детей.
Бабушкин отметил, что никто из пострадавших не был госпитализирован — все находятся на амбулаторном лечении. Водитель автобуса скончался из-за травм, несовместимых с жизнью.
По факту произошедшего проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства ДТП. Согласно информации МВД, движение по дороге проходит в штатном режиме.
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Бабушкин отметил, что никто из пострадавших не был госпитализирован — все находятся на амбулаторном лечении. Водитель автобуса скончался из-за травм, несовместимых с жизнью.
По факту произошедшего проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства ДТП. Согласно информации МВД, движение по дороге проходит в штатном режиме.
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Екатерина Коршунова