В Москве похитили и избили инвалида по слуху из-за 100 тысяч рублей

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В Москве похитили инвалида по слуху, который стал жертвой жестокого избиения со стороны неизвестных, пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел после того, как 24-летнему Александру (имя изменено) пришло предложение на разговор от незнакомки через приложение около 10 дней назад. Предложение общения на разные темы, в том числе интимные, было принято молодым мужчиной, который с детства страдает от потери слуха.
В день инцидента, 3 мая, незнакомка пригласила его на встречу возле станции метро «Планерная». Однако, по прибытии, его встретили двое мужчин, а не девушка. Они утверждали, что должны отвезти его к ней, и вместе отправились в квартиру на улице Свободы.
Однако на месте никакой девушки не оказалось. Вместо нее Александра встретил двух незнакомцев, которые надели на него наручники, начали избивать его и фотографировать происходящее. Полученные снимки они отправили матери Александра. Затем они потребовали от мужчины 100 тысяч рублей. Поскольку Александр не мог предоставить такую сумму, злоумышленники забрали у него телефон и банковскую карту, с которой сняли 2 тысячи рублей. В конечном итоге они отпустили Александра и потребовали вернуть деньги в ближайшие дни.
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В день инцидента, 3 мая, незнакомка пригласила его на встречу возле станции метро «Планерная». Однако, по прибытии, его встретили двое мужчин, а не девушка. Они утверждали, что должны отвезти его к ней, и вместе отправились в квартиру на улице Свободы.
Однако на месте никакой девушки не оказалось. Вместо нее Александра встретил двух незнакомцев, которые надели на него наручники, начали избивать его и фотографировать происходящее. Полученные снимки они отправили матери Александра. Затем они потребовали от мужчины 100 тысяч рублей. Поскольку Александр не мог предоставить такую сумму, злоумышленники забрали у него телефон и банковскую карту, с которой сняли 2 тысячи рублей. В конечном итоге они отпустили Александра и потребовали вернуть деньги в ближайшие дни.
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Артем Кузьмин