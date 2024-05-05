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В Москве похитили и избили инвалида по слуху из-за 100 тысяч рублей

05 мая 2024, 14:46
Фото: iStock/Dzurag

Фото: iStock/Dzurag

В Москве похитили инвалида по слуху, который стал жертвой жестокого избиения со стороны неизвестных, пишет Telegram-канал SHOT.
Инцидент произошел после того, как 24-летнему Александру (имя изменено) пришло предложение на разговор от незнакомки через приложение около 10 дней назад. Предложение общения на разные темы, в том числе интимные, было принято молодым мужчиной, который с детства страдает от потери слуха.

В день инцидента, 3 мая, незнакомка пригласила его на встречу возле станции метро «Планерная». Однако, по прибытии, его встретили двое мужчин, а не девушка. Они утверждали, что должны отвезти его к ней, и вместе отправились в квартиру на улице Свободы.



Однако на месте никакой девушки не оказалось. Вместо нее Александра встретил двух незнакомцев, которые надели на него наручники, начали избивать его и фотографировать происходящее. Полученные снимки они отправили матери Александра. Затем они потребовали от мужчины 100 тысяч рублей. Поскольку Александр не мог предоставить такую сумму, злоумышленники забрали у него телефон и банковскую карту, с которой сняли 2 тысячи рублей. В конечном итоге они отпустили Александра и потребовали вернуть деньги в ближайшие дни.

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Спортзал российского бойца ММА затопили и закидали навозом
Боец ММА Хамиев за день собрал 150 тыс. руб на ремонт испорченного навозом спортзала
05 мая 2024, 13:54

Фото: istock / gorodenkoff

Неизвестный мужчина ворвался в спортзал бойца ММА Дмитрия Хамиева в Иркутске и разбросал навоз по наградам спортсменов, облил стены оскорблениями и затопил помещение. Как сообщил Хамиев в интервью «Газете.Ru», он уже обратился в полицию.
Он отметил, что более ста подростков остались без доступа к спортзалу из-за инцидента.

«Я был потрясен, узнав о случившемся и видя все это своими глазами. Подобные поступки в современном мире являются жестокими и несправедливыми. Этот человек, не имея причин, лишил более ста подростков доступа к спортивному залу», — сказал Хамиев.
Он добавил, что злоумышленник был в маске и перчатках. По словам бойца, он не понимает, кого мог так оскорбить или обидеть. Хамиев отметил, что для восстановления зала был начат сбор средств, и за один день удалось собрать около 150 тысяч рублей. Спортсмен сообщил, что через 10 дней зал снова начнет функционировать.

Хамиев также сообщил в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте», что неизвестный проник в спортивный зал около двух часов ночи 3 мая. По его словам, мужчина разрезал все боксерские мешки, груши и маты, а также всю экипировку.

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#спортсмен
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СК возбудил уголовное дело после убийства сотрудника колонии в Бердянске
05 мая 2024, 13:04

Фото: istockphoto/blinow61

Первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Запорожской области возбудил и расследует уголовное дело по факту убийства, совершённого общественно опасным способом (пункт «е» части 2 статьи 105 и части 1 статьи 222.1 УК РФ).
Следователи установили, что 5 мая 2024 года неизвестные заложили самодельное взрывное устройство (СВУ) под автомобиль сотрудника исправительной колонии в городе Бердянске. СВУ сработало, когда водитель включил зажигание. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, сообщает телеграм-канал «Следком».

По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Правоохранители пытаются установить причастных к совершению преступления. Обнаружены и изъяты фрагменты и составные части взрывного устройства назначены и проводятся судебные и технические экспертизы, опрашиваются свидетели.

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В Вашингтоне автомобиль протаранил ограду Белого дома
В Вашингтоне водитель взял на таран ограду Белого дома и погиб
05 мая 2024, 12:30

Фото: Белый дом

Автомобиль столкнулся с оградой Белого дома в Вашингтоне, а водителя нашли мертвым, заявила секретная служба США в воскресенье, 5 мая.
Согласно заявлению, опубликованному на странице службы в социальной сети X, инцидент произошел около 22:30 в субботу, 4 мая. Офицеры службы прибыли на место и обнаружили мертвого водителя.

Уточняется, что столкновение автомобиля с оградой не представляло никакой угрозы для Белого дома, и причины происшествия находятся в стадии расследования.

В январе секретная служба США сообщила о похожем инциденте, когда автомобиль врезался в ограждение Белого дома, и водитель был арестован. О его дальнейшей судьбе ничего неизвестно.

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#служба
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В Петербурге восьмиклассника задержали за развращение шестиклассницы
05 мая 2024, 11:45

Фото: istockphoto/Serghei Turcanu

Правоохранители в Санкт-Петербурге задержали ученика восьмого класса одной из школ. Причиной стали развратные действия, которые он предпринимал в отношении шестиклассницы.
Полицейские приехали домой к школьнику и отвезли его в отдел, где объяснили, что поводом к задержанию стал его виртуальный роман с 13-летней девочкой, передаёт телеграм-канал SHOT. Восьмиклассник отправлял ей свои обнажённые фото и требовал от неё того же, что девочка и делала. Пикантная переписка продолжалась до тех пор, пока девочку не спалила мама.

Возмущённая женщина тут же заявила на развратного кавалера в полицию. Против подростка возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Пока его отпустили, так как он сам ещё несовершеннолетний. Правоохранители проводят проверку.

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#мама
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Убитый пособник террористов из «Крокуса» покинул РФ после объявления мобилизации в 2022
Диверсант, связанный с терактом в «Крокусе», сбежал из России после мобилизации
05 мая 2024, 09:32

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Предполагаемый пособник террористов из «Крокус Сити Холла» покинул территорию РФ после объявления мобилизации в 2022 году, подробности удалось выяснить РИА Новости.
Напомним, в начале апреля 2024 года стало известно, что в подмосковном Чехове может укрываться Николай Сурнов, который связан со страшным терактом в «Крокус Сити Холле».

3 мая сотрудники Федеральной службы безопасности сообщили, что агент военной разведки Украины был ликвидирован рядом со схроном в Ленинградской области. Уточнялось, что до этого его пытались задержать в Подмосковье.

РИА выяснило, что Сурнов был руководителем гаражного кооператива «Стрела-2» в подмосковном городе Королёв. По словам его знакомых, после объявления частичной мобилизации в 2022 году он оставил всё и покинул Россию.

По информации ФСБ, Сурнов уехал жить в Литву, а в Россию вернулся в марте 2024 года.

Знакомые жители Подмосковья заявили, что были шокированы новостями о причастности Сурнова к теракту. По их словам, ничего странного за главой гаражного кооператива они никогда не замечали.

Теракт в «Крокус Сити Холл» стал одним из самых страшных событий в истории современной России. По официальным данным, теракт унёс жизни 145 человек.

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#крокус сити холл
#террористы
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Россияне не могут добраться до Черноморских курортов из-за аварии на путях
В Ростовской области на «курортной» ветке товарный поезд сошёл с рельсов
05 мая 2024, 08:48

Фото: iStock/designbydx

В Ростовской области сошёл с рельсов грузовой состав, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, авария произошла в районе станции Куберле. По какой причине товарный поезд сошёл с рельсов — пока что не уточняется, однако, известно, что в результате случившегося никто не пострадал.

В результате аварии, оказалась полностью заблокирована ветка железной дороги в сторону курортов юга России. Около 10 поездов задерживаются на 9 часов.

Ремонтникам удалось очистить один путь, поезда начинают отправляться в сторону краснодарского побережья.

Транспортная прокуратура начала проверку по факту случившегося.

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#чёрное море
#поезд
#аварии
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В храме Гроба Господня задержали сотрудника греческой полиции
05 мая 2024, 06:12

Фото: iStock/BrianAJackson

Израильская полиция задержала греческого полицейского, одного из телохранителей генерального консула Греции, во время церемонии снисхождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом сообщает новостной портал neostrategy.gr.
Отмечается, что инцидент произошел на глазах у греческой делегации во главе с заместителем министра иностранных дел Йоргосом Коцирасом. Греческая оппозиция потребовала объяснений. Согласно дипломатическим источникам в Афинах, полицейский был отпущен после вмешательства Министерства иностранных дел Греции.

В Великую субботу, 4 мая, Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Патриарх Иерусалимский Феофил III вышел из кувуклии, где он молился о снихождении огня, и начал раздавать его людям в храме.

После этого Благодатный огонь был доставлен в храм Христа Спасителя, в котором пасхальное богослужение провел патриарх Кирилл. На службе также присутствовали президент Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин.

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#греция
#израиль
#задержание
#мид
#полиция
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В США две синагоги эвакуировали из-за угрозы взрывов
NYP: в США две синагоги эвакуировали из-за угрозы взрывов
05 мая 2024, 04:45

Фото: iStock/Maor Winetrob

Две синагоги в Нью-Йорке были эвакуированы из-за угрозы взрыва. Об этом газете New York Post (NYP) сообщили правоохранительные органы американского города.
Согласно полученной информации, 4 мая в три синагоги поступила угроза взрыва, и две из них были эвакуированы. Полиция начала расследование инцидента.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп обвинил нынешнего главу государства Джо Байдена в ненависти к евреям и палестинцам.

Политик сослался на протесты, организованные в США в связи с войной в секторе Газа. По словам бывшего президента, протесты проходят потому, что Байден каждый раз «посылает неверный сигнал». Трамп также обвинил Байдена в том, что тот не знает, что творит.

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#палестина
#сектор газа
#джозеф байден
#дональд трамп
#теракт
#взрыв
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ВСУ выпустили 16 снарядов по Горловке и Донецку
04 мая 2024, 23:24

Фото: iStock/maki_shmaki

Украинские войска выпустили 16 артиллерийских снарядов калибра 155 мм по Горловке и Донецку, сообщило во «ВКонтакте» представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Отмечается, что в 14:30 был обстрелян Дзержинск, в 17:35 тремя снарядами калибра 155 мм – Никитский район Горловки, в 20:40 Петровский район Донецка.

Ранее украинские войска обстреляли хутор Мухин в Шебекинском городском округе. В результате обстрела хутора Мухин и Панков, а также поселок Первомайск оказались обесточены.

30 марта украинские войска шесть раз обстреляли Горловку с частотой 20 снарядов в час.

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#снаряд
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