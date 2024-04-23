Военные ВСУ похитили наркоторговца и вымогали выкуп

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Трое военных ВСУ вымогали выкуп за похищенного наркоторговца. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что наркоторговца похитили 19 апреля. ВСУ устроили засаду на двух наркокурьеров, которые направлялись в поселок Вита-Почтовая в Киевской области за новой партией наркотиков. Военные, которые были вооружены стрелковым оружием, смогли захватить только одного из них. Они доставили его в поселок Вишневое, а после потребовали у подельников преступника выкуп в размере 30 тысяч долларов.
Сейчас военнослужащие задержаны, возбуждено уголовное дело.
Ранее украинские военные ударили по рынку в Каховке Херсонской области, полностью сгорел автомобиль. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова