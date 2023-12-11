В Москве родители 15-летней школьницы принимали девушку дочери за парня

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В Москве школьница на протяжении месяца жила со своей девушкой вместе с родителями, которые думали, что это парень дочери. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, 15-летняя девушка познакомилась с 17-летним симпатичным «парнем» по имени Даней в соцсетях. Между подростками завязались отношения. Однако во время видеозвонка он сознался, что он девушка по имени Кристина. Да и возраст оказался 27 лет. Тогда общение прервалось, но спустя почти полгода возобновилось.
Девочка пригласила Кристину домой, а родителям представила ее в качестве своего нового парня. После этого, она девушки начали часто вместе ночевать. Однако позже 15-летняя Лена во всем созналась. Она пожаловалась, что Кристина приставала к ней по ночам, а маме она не рассказывала про это, так как боялась, что та не поверит.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия» и «Половое сношение с несовершеннолетним».
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ЛГБТ - организация признана экстремистской и запрещена на территории России
Девочка пригласила Кристину домой, а родителям представила ее в качестве своего нового парня. После этого, она девушки начали часто вместе ночевать. Однако позже 15-летняя Лена во всем созналась. Она пожаловалась, что Кристина приставала к ней по ночам, а маме она не рассказывала про это, так как боялась, что та не поверит.
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ЛГБТ - организация признана экстремистской и запрещена на территории России
Элина Позднякова