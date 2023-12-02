Полицейские провели серию рейдов в ЛГБТ*-клубах Москвы

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В ночь на 2 декабря в ЛГБТ*-клубах, а также саунах для поклонников однополой любви прошли полицейские рейды. Среди посетителей тематических вечеринок есть задержанные.
Кроме того, полицейские рейды прошли в заведении у метро «Автозаводская», в мужском стрип-клубе у метро «Полянка», в баре у Чистопрудного бульвара и сауне для почитателей однополой любви. Любители нестандартного мытья пожаловались на дурные манеры силовиков, которые уложили нежных полуюношей «мордой в пол».
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Александр Бойцов