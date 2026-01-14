В Москве Росгвардия задержала мужчину за незаконно проникновение в детский сад
Видео: пресс-служба Росгвардии
Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, незаконно проникшего ночью в здание детского сада на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Инцидент произошёл в тёмное время суток. Сторож образовательного учреждения услышал посторонние звуки на верхнем этаже и нажал тревожную кнопку. На сигнал оперативно прибыл экипаж вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве.
В ходе осмотра помещений росгвардейцы обнаружили мужчину без верхней одежды. Он пояснил, что забрался в здание через окно с помощью лестницы, чтобы переночевать, а также заявил, что якобы скрывался от неизвестных лиц.
Нарушителем оказался 39-летний мужчина. Сопротивления он не оказывал и его задержали без инцидентов. Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.
