Пьяный россиянин устроил стрельбу из пистолета после проигрыша в дартс

14 января 2026, 11:22

В Петербурге посетитель компьютерного клуба открыл стрельбу после проигрыша

Фото: медиасток.рф

В Санкт-Петербурге в компьютерном клубе на Загородном проспекте нетрезвый посетитель открыл стрельбу из пистолета. Об этом сообщает портал 78.ru.