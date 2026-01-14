Пьяный россиянин устроил стрельбу из пистолета после проигрыша в дартс
В Санкт-Петербурге в компьютерном клубе на Загородном проспекте нетрезвый посетитель открыл стрельбу из пистолета. Об этом сообщает портал 78.ru.
Группа мужчин играла в дартс в комнате, предназначенной для игровых приставок. После поражения один из участников игры достал пистолет и произвёл несколько выстрелов внутри помещения. Пули попали в стены, никто из посетителей не пострадал.
Администратор заведения сразу вызвал наряд частной охранной организации. Однако к моменту прибытия охраны стрелок вместе со своей компанией успел покинуть компьютерный клуб.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают личности всех причастных к инциденту лиц. Они проводят проверку, опрашивают свидетелей и изучают записи с камер видеонаблюдения. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту произошедшего.
