В Москве умер изобретатель, создатель керамических бронежилетов Борис Балашов

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В Москве скончался изобретатель, создатель керамических бронежилетов Борис Балашов. Ему было 95 лет. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, тело Балашова было обнаружено в его квартире 27 ноября. Он проживал в столичном районе Зябликово на улице Мусы Джалиля. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.
По предварительным данным, смерить наступила в результате острой сердечной недостаточности.
Борис Геннадьевич Балашов является ветераном Великой Отечественной, полковником в отставке. Он изобрел и запатентовал более 50 изобретений, среди них и керамический бронежилет. Он более легкий и более прочный по сравнению с другими. За это в 1989 году Балашов и его команда были удостоены Премии Совета Министров СССР.
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По предварительным данным, смерить наступила в результате острой сердечной недостаточности.
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Элина Позднякова