В Москве вор украл сумку у врача, который оказывал медпомощь человеку

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В московской электричке вор украл сумку у врача, который отвлёкся на почувствовавшего себя плохо человека, об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации СМИ, инцидент произошёл в электропоезде «Подольск — Нахабино».
Одному из пассажиров электрички стало плохо, оказавшийся рядом врач отвлёкся, чтобы оказать ему медицинскую помощь. В этот момент злоумышленник выхватил сумку медика и скрылся.
Правоохранители задержали грабителя во дворе его собственного дома. Выяснилось, что вор успел потратить 43 тысячи рублей, которые были в сумке у потерпевшего.
РЕН ТВ пишет, что теперь злоумышленник предстанет перед судом за воровство.
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Одному из пассажиров электрички стало плохо, оказавшийся рядом врач отвлёкся, чтобы оказать ему медицинскую помощь. В этот момент злоумышленник выхватил сумку медика и скрылся.
Правоохранители задержали грабителя во дворе его собственного дома. Выяснилось, что вор успел потратить 43 тысячи рублей, которые были в сумке у потерпевшего.
РЕН ТВ пишет, что теперь злоумышленник предстанет перед судом за воровство.
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Евгения Парфентьева