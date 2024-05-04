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В Москве вор украл сумку у врача, который оказывал медпомощь человеку

04 мая 2024, 17:04
Фото: iStock/sqback

Фото: iStock/sqback

В московской электричке вор украл сумку у врача, который отвлёкся на почувствовавшего себя плохо человека, об этом сообщает РЕН ТВ.
По информации СМИ, инцидент произошёл в электропоезде «Подольск — Нахабино».

Одному из пассажиров электрички стало плохо, оказавшийся рядом врач отвлёкся, чтобы оказать ему медицинскую помощь. В этот момент злоумышленник выхватил сумку медика и скрылся.



Правоохранители задержали грабителя во дворе его собственного дома. Выяснилось, что вор успел потратить 43 тысячи рублей, которые были в сумке у потерпевшего.

РЕН ТВ пишет, что теперь злоумышленник предстанет перед судом за воровство.

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#полиция
В Петербурге каршеринг с тремя мигрантами упал в котлован во время преследования
04 мая 2024, 16:58

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В ходе преследования инспекторами ДПС на Московском шоссе в Санкт-Петербурге каршеринговый автомобиль с тремя мигрантами упал в котлован, что привело к госпитализации двух из пассажиров.
Об этом 4 мая сообщили в пресс-службе главного управления МВД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел около 4 часов утра возле дома 44 корпус 9 на Московском шоссе. Полиция отметила, что сотрудники ДПС начали преследование автомобиля каршеринга Volkswagen Polo за игнорирование требования об остановке.

Как следствие, двое из пассажиров автомобиля получили травмы и были доставлены в больницу. Водитель остался без повреждений.

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Гладков: В Белгороде в результате взрыва в частном доме пострадали пять человек
04 мая 2024, 16:50

Фото: istockphoto/photovs

В результате взрыва и последующего пожара в частном секторе в Белгороде пострадали пять человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Как сообщил губернатор в своём телеграм-канале, одна женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и осколочное ранение щеки, другая — ушибленную рану в височной области и осколочное ранение плеча. У третьей также диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.

Один мужчина получил множественные осколочные ранения головы, лица, закрытую черепно-мозговую травму, другой — ранения бёдер, осколочное ранение кисти. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Повреждения получили 30 домовладений, пожарные ликвидируют два очага возгорания.

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В Ставрополье арестовал молодых людей, которые сожгли Библию в канун Пасхи
04 мая 2024, 16:15

Фото: iStock/gorodenkoff

Трое молодых мужчин в Ставропольском крае были арестованы по делу о сожжении Библии, сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.
«По запросу следователя Следственного комитета России суд принял решение о заключении под стражу трех парней», — отметил представитель ведомства.
Уточняется, что двум обвиняемым было предъявлено обвинение по части 1 статьи 148 УК РФ (публичные действия, наносящие оскорбление религиозным чувствам), а также по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Обвинение третьему лицу будет предъявлено в ближайшее время.

По данным следствия, трое молодых мужчин в Новоалександровске подожгли Библию, сняли процесс на видео и опубликовали его в мессенджере, что стало причиной публичного оскорбления религиозных чувств верующих.

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#рф
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В Москве задержали 38 девушек по подозрению в проституции
04 мая 2024, 14:55

Фото: iStock/Alexander Ließ

Из столичного стриптиз клуба увезли 38 девушек, подозреваемых в проституции, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, правоохранители прибыли в московский мужской ночной клуб Aurora по наводке. Им сообщили, что в заведении клиентам там оказываются интим-услуги. Заведение позиционирует себя как клуб премиум-класса со стриптиз-шоу и приватами.

В ходе рейда полицейские задержали и доставили в отдел 38 полураздетых девушек. Им грозит штраф за занятие проституций. Также сотрудники правоохранительных органов проверяют руководство клуба.

Ранее коллеги екатеринбурженки зарегистрировали её на сайте по оказанию-интим услуг. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#москва
#полиция
#клуб
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«Люблю многое»: Обиженные коллеги зарегистрировали россиянку на сайте с проститутками
Поступают вопросы о сексе: Коллеги зарегистрировали женщину на сайте интим-услуг
04 мая 2024, 14:06

Фото: iStock/Motortion

Жительницу Екатеринбурга зарегистрировали на сайте интим-услуг без её ведома, об этом сообщает E1.RU.
По словам потерпевшей, она работает курьером в магазине, с заведующей которого у неё произошёл конфликт. Девушке долго не выдавали заказ, который уже был собран. После ссоры коллеги заявили, что «сделают все, что я вообще не буду приходить туда больше».

Через 40 минут после конфликта в магазине ей начали поступать звонки с неизвестных номеров. Мужчины интересовались секс-услугами, которые девушка якобы оказывает. Один из звонивших переслал ей скриншот с объявлением от лица россиянки. Там сообщалось, что она «любит много», к заметке был прикреплён номер екатеринбурженки.

Девушка уверена, что именно коллеги разместили объявление от её имени.

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#секс
#екатеринбург
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У следовавшего в Россию танкера в проливе Дарданеллы отказал двигатель
04 мая 2024, 13:22

Фото: istockphoto/Ahmet Sahin

Неподалёку от моста «Чанаккале-1915» через пролив Дарданеллы у танкера Sea Marine 1, следовавшего в Россию, отказал двигатель. Обездвиженное судно в сопровождении лоцмана было благополучно отбуксировано к причалу Шевкетие, где бросило якорь.
Танкер под вьетнамским флагом следовал в Россию из Греции. Об этом сообщил РИА Новости источник в генеральном управлении береговой охраны Турции. Длина судна составляет 180 метров, корабль двигался порожняком, без груза. Инцидент никак не сказался на судоходстве в проливе и не нарушил расписания движения кораблей.

О причинах поломки двигателя судна не сообщается. Также не приводятся другие подробности, как и предполагаемые сроки ремонта. Пока корабль остаётся на стоянке у турецкого причала.

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#турция
#судно
#мост
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Подростка из Брянска задержали за участие в легионе «Свобода России»*
04 мая 2024, 13:06

Фото: iStock/Andrii Zorii

Девятиклассника из Брянска задержали за участие в террористическом регионе «Свобода России»*, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, подростка завербовали в легион ещё в марте. Кураторы давали ему различные задания, например нужно было отснять автобусные остановки в одном из районов города, местную площадь и здание правительства.

Сообщается, что девятиклассник пытался привлечь к деятельности «Свободы России»* своего друга, но тот отказался.

Выяснилось, что подростка воспитывает мать-одиночка, однако, на учёте в правоохранительных органах он никогда не состоял.

На школьника возбудили уголовное дело по статье «Участие в деятельности организации, которая в РФ признана террористической».

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*Организация, признанная террористической на территории РФ
#терроризм
#брянская область
#арест
#подросток
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На месте ЧП в Павловске нашли коробку с проводами и порошкообразным веществом
04 мая 2024, 12:37

Фото: istockphoto/fergregory

Находка в заброшенной котельной в Павловске, где в пятницу произошел взрыв, вызвала волну интереса: на месте ЧП нашли металлический корпус с проводами и порошкообразным веществом внутри. Об этом 4 мая пишет «Фонтанка.ру».
По предварительным данным, коробку обнаружили в пяти метрах от основания трубы. Вместе с корпусом, содержащим вещество, были найдены осколки, часть аккумулятора, детонатор и предмет, напоминающий взрыватель. Все найденные предметы направлены на экспертизу. На данный момент рассматривается возможность возбуждения уголовного дела.

Администрация Пушкинского района 3 мая сообщила, что на заброшенной тепловой электростанции в Павловске была повреждена труба. Ранее жители Павловска и Пушкина рассказывали о звуку взрыва. Один из свидетелей заявил, что взрыв привел к вибрации окон на Октябрьском проспекте в Пушкине.

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#запорожье
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Украинские военкомы пытались выкрасть цыган, но столкнулись с сопротивлением табора
В Закарпатье цыгане всем табором накинулись на военкомов, отбивая призывника
04 мая 2024, 10:56

Фото: iStock/YakubovAlim

В Закарпатской области Украины военкомы попытались выкрасть двух мужчин из цыганского табора, но столкнулись с сопротивлением, об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
По информации СМИ, сотрудники ТЦК (так теперь называются военкоматы на Украине) ночью приехали в закарпатское село Онок и попытались силой забрать из цыганского табора двоих мужчин.

Осуществить похищение у ТЦКшников не вышло — на них накинулся весь табор, преградив дорогу машине военкомов и сломав ворота. Люди были возмущены, что сотрудники ведомства действуют такими варварскими методами, вместо того, чтобы просто прислать призывникам повестку.

Военкомы, в ответ на бунт цыган, открыли стрельбу в воздух и кинули в толпу светошумовую гранату.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Что стало с двумя отбитыми у военкомов мужчинами — не известно.

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