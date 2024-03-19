В МВД рассказали, как вор смог вынести из банка более 1 млрд рублей

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В аэропорту Сочи полицейские задержали подозреваемого в краже денег и драгоценностей из ячеек банка в Санкт-Петербурге на сумму более 1 миллиарда рублей. Вором оказался гражданин Молдавии, который пытался уехать из страны. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
«С использованием современных технологий злоумышленник получал доступ в хранилище с банковскими ячейками и выносил их содержимое», — пояснила Волк.Она добавила, что преступник не врывался в банк с оружием и не требовал отдать ему деньги. Он крал средства из помещения, которое, казалось бы, должно быть защищено по максимуму.
Молдаванин незаконно проник в хранилище в период с 7 по 15 марта. Суммарно фигурант дела похитил 450 тысяч долларов и 30 тысяч евро. По решению суда мужчину отправили под арест до 15 мая.
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