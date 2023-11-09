В Москве задержали мать, пытавшуюся продать новорожденного ребенка

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В Москве суррогатная мать, которая продала ребенка за 25 тысяч рублей в месяц и миллион после родов, задержана и отправлена под стражу. Об этом сообщает РИА Новости.
Кроме того, ее соучастница, которая передала деньги за малыша, будет находиться под домашним арестом. Сообщается, что женщина незаконно выносила и передала ребенка клиентке из интернета, не оформляя никаких документов.
По данным следствия, в мае 2022 года 31-летняя женщина нашла клиентку в Москве, которая согласилась на ее условия. После переговоров весной 2023 года ей сделали ЭКО в клинике. 3 ноября ребенок родился и его передали биологической матери. За это суррогатная мать получила миллион рублей.
По факту возбуждено уголовное дело о торговле людьми. Двух женщин задержали.
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По данным следствия, в мае 2022 года 31-летняя женщина нашла клиентку в Москве, которая согласилась на ее условия. После переговоров весной 2023 года ей сделали ЭКО в клинике. 3 ноября ребенок родился и его передали биологической матери. За это суррогатная мать получила миллион рублей.
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Алина Юрчак