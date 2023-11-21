При попытке поджога военкомата в Краснодарском крае пострадал полицейский

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Сотрудник полиции пострадал при попытке поджога военкомата в Краснодарском крае, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, пожар военном комиссариате города Апшеронск разгорелся утром 21 ноября.
Сотрудникам военкомата быстро удалось установить очаг возгорания – он находился в архиве. Огонь успел распространиться совсем немного, на два квадрата, поэтому, документы пострадали не сильно.
Также быстро удалось задержать поджигателя. Им оказался 68-летний гражданин Таджикистана. Он пробрался в помещение архива, облил документы растворителем и поджёг. Сейчас с ним работают следователи.
В результате поджога пострадал старший дежурный. Он успел надышаться продуктами горения, однако, ему быстро оказали всю необходимую медицинскую помощь.
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Сотрудникам военкомата быстро удалось установить очаг возгорания – он находился в архиве. Огонь успел распространиться совсем немного, на два квадрата, поэтому, документы пострадали не сильно.
В результате поджога пострадал старший дежурный. Он успел надышаться продуктами горения, однако, ему быстро оказали всю необходимую медицинскую помощь.
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Евгения Парфентьева