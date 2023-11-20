В Москве задержан экс-глава службы принудительного исполнения Армении Погосян

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В Москве силовики задержали экс-главу службы принудительного исполнения Армении генерал-майора Миграна Погосяна. На родине он объявлен в розыск за различные преступления. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации Mash, Погосян в России занимается оптовой торговлей продуктами, грузоперевозками и другим бизнесом. В Армении его обвиняют в неуплате налогов на 1,3 млн долларов. Также он является фигурантом дела, по материалам которого 17 мая в республике перехватили тонну кокаина на 250 млн евро, которая была замаскирована в поставке эквадорских фруктов и предназначалась компании, которой владеет Погосян.
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