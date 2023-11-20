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В Москве задержан экс-глава службы принудительного исполнения Армении Погосян

20 ноября 2023, 13:01
Фото: iStock/7713Photography

Фото: iStock/7713Photography

В Москве силовики задержали экс-главу службы принудительного исполнения Армении генерал-майора Миграна Погосяна. На родине он объявлен в розыск за различные преступления. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно сообщению, накануне Погосяна остановили сотрудники ДПС на Тверской улице в российской столице. При этом Россия уже уведомила Армению о его задержании. Уже в ближайшее время Погосян будет экстрадирован из России. Уточняется, что ранее Москва отказывала в требовании о высылке преступника на родину.

По информации Mash, Погосян в России занимается оптовой торговлей продуктами, грузоперевозками и другим бизнесом. В Армении его обвиняют в неуплате налогов на 1,3 млн долларов. Также он является фигурантом дела, по материалам которого 17 мая в республике перехватили тонну кокаина на 250 млн евро, которая была замаскирована в поставке эквадорских фруктов и предназначалась компании, которой владеет Погосян.

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На Украине сообщили, что экс-депутат Рады Илья Кива был убит СБУ
Украинские СМИ написали об операции СБУ по убийству экс-депутата Ильи Кивы
06 декабря 2023, 18:39

Фото: iStock/Motortion

Бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву убили в рамках операции Службы безопасности Украины, сообщают украинские СМИ.
Ранее сообщалось, что тело украинского депутата было обнаружено в районе 15:10 в среду в Одинцовском городском округе Московской области на территории элитного гостиничного комплекса «Величъ клаб».Telegram-канал Mash отмечал, что на правом виске убитого была резаная рана, а на левой части лица – гематома. 

Украинские издания «Украинская правда» и «Суспiльне новини» сообщают, что за убийством Кивы стоят киевские спецслужбы. Уточняется, что погибший был осуждён на территории Украины по делу о госизмене. Его ликвидировали из стрелкового оружия, подчёркивается в материалах. 

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#россия
#подмосковье
#убийство
#депутат
#сбу
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В Армении ребенок погиб, пытаясь убежать от бродячих собак
06 декабря 2023, 18:38

Фото: istock / Soumen Hazra

В армянском селе Суренаван 7-летний ребенок погиб, спасаясь от бродячих собак.
Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.

«6 декабря, примерно в 8:30 (7.30 мск), 7-летний ребенок по пути в школу села Суренаван (в 60 км от Еревана - ред. РИА Новости), убегая вместе с друзьями от бродячих собак, поскользнувшись, упал, ударился головой о бордюр и скончался», - сказано в сообщении, которое было опубликовано на сайте следственного комитета.
Возбуждено уголовное дело. Правоохранители осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее сообщалось, что 4-месячный ребенок скончался в Тульской области. По предварительной версии, причиной стала веревка с нательным крестиком. Младенец запутался в ней и задохнулся, пишет портал Myslo. Трагедия произошла в среду в одном из частных домов поселка Ленинского Большой Тулы. Мать уложила ребёнка спать и отошла. Спустя время она обнаружила ребенка мертвым.

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#происшествие
#дети
#новости
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В Тульской области ребёнок умер, запутавшись в верёвке с крестиком
06 декабря 2023, 18:29

Фото: iStock/eranicle

4-месячный ребенок скончался в Тульской области.
По предварительной версии, причиной стала веревка с нательным крестиком. Младенец запутался в ней и задохнулся, сообщает местный портал Myslo.

Трагедия произошла в среду в одном из частных домов поселка Ленинского Большой Тулы. Мать уложила ребёнка спать и отошла. Спустя время она обнаружила ребенка мертвым.

Правоохранители начали проверку. Тело направлено на вскрытие для выяснения точной причины смерти.

Сообщается, что семья, в которой случилась трагедия, характеризовалась как положительная. 

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#тульская область
#новости
#происшествие
#дети
#родители
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В Германии перекрыли дорогу из-за россиянина с муляжом бомбы
Bild: полиция в Германии перекрыла дорогу из-за россиянина с муляжом бомбы
06 декабря 2023, 18:12

Фото: iStock/picturesd

Полиция в Германии закрыла дорогу на границе с Польшей на несколько часов из-за обнаруженного в автомобиле россиянина муляжа взрывного устройства. Об этом сообщает издание Bild.
Уточняется, что на бывшем автомобильном пограничном переходе Людвигсдорф в Саксонии в автомобиле 43-летнего россиянина был обнаружен предмет, из которого торчали провода и светодиоды. Прибор был подключён к аккумулятору. 

Полиция в экстренном порядке закрыла границу, а также приостановила движение в обе стороны. 

Прибывшие на метро происшествия сапёры установили, что предмет, которой был принят за взрывное устройство, оказался муляжом. Движение на дороге было восстановлено через два часа. 

Сотрудники полиции продолжают расследовать детали инцидента, а также повторно досматривают автомобиль. 

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#бомба
#взрывчатка
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Появились подробности убийства экс-депутата Рады Ильи Кивы
Окровавленное тело экс-депутата Рады Кивы нашли на территории отеля в Одинцове
06 декабря 2023, 18:09

Фото: iStock/Motortion

Окровавленный труп бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы был обнаружен в снегу на территории парковой зоны отеля «Величъ Country Club» в деревне Супонево в Одинцовской районе Подмосковья. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Издание утверждает, что на правом виске мужчина была резаная рана, на левой части лица — гематома. Нашли мужчину сотрудники отеля около 15.10 6 декабря. Они сразу вызвали скорую помощь, однако медики не смогли его спасти. В настоящее время правоохранительный органы выясняют причину смерти Кивы.
 
По данным украинского издания «Украинская правда», убийство Кивы было организовано сотрудниками СБУ. Утверждается, что он был убит из стрелкового оружия. Официального подтверждения данной информации не было.

Напомним, 6 декабря в Одинцове Московской области было найдено тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы.. Мужчина сбежал из Украины в Москву в 2022 году, сразу после начала специальной военной операции.

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#убийство
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#медики
#сотрудники
#сбу
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В России школьница сбежала за сотни километров от дома замуж
В Ставропольском крае 14-летняя девочка убежала из дома замуж в Калмыкию
06 декабря 2023, 17:57

Фото: iStock/blinow61

Школьница из Ставропольского края сбежала из дома за сотни километров, чтобы не учиться и выйти замуж. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, 14-летняя девочка из села Кочубеевское в Ставропольском крае ушла из дома ночью и не вернулась. Родственники пытались выйти с ней на связь, но на звонки никто не отвечал. Спустя какое-то время девочка сама позвонила матери и сказала, что находится в Калмыкии, которая расположена более чем в 300 километрах от её дома. Свой побег школьница объяснила тем, что в интернете познакомилась с молодым человеком и переехала к нему жить. На прощание она потребовала больше её не беспокоить. 

Узнав эту информацию, мать девочки отправилась в полицию. Поиском девочки занялись правоохранительные органы. 

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#девочка
#мать
#школьница
#полиция
#розыск
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В Подмосковье нашли тело экс-депутата Верховной рады Ильи Кивы
06 декабря 2023, 17:42

Фото: РИВ Новости/Стрингер

В Одинцове Московской области обнаружено тело бывшего депутата Верховной рады Ильи Кивы. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Подробности смерти Кивы пока не уточняются. Сейчас на месте работают правоохранительные органы. Выясняются причины происшествия.

При этом еще сегодня около 10.00 он опубликовал в своем telegram-канале пост, где призывал президента Украины Владимира Зеленского к суициду.


«Зеленскому лучше сейчас покончить жизнь самоубийством, как это делали всегда проигравшие, чтоб забрать все проблемы с собой и закрыть вопрос. Но он слишком труслив и самовлюблен для таких поступков», - написал Кива.

Тем временем в ЛНР подтвердили гибель депутата Народного совета ЛНР третьего созыва Олега Попова. Он скончался в результате подрыва его автомобиля у стадиона «Авангард» в Луганске. Это было уже не первое покушение на его жизнь. В 2022 году его уже пытались убить по заказу СБУ. Тогда преступника поймали.

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#сбу
#покушение
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В Екатеринбурге по пути в школу пропали женщина и её дети
06 декабря 2023, 17:34

Фото: iStock/blinow61

В Екатеринбурге без вести пропали женщина и её двое детей, которых она провожала в школу.
URA.RU, ссылаясь на поисковый отряд «Прорыв», пишет, что 33-летняя женщина с 13-летними мальчиком и девочкой пошла в школу в Октябрьском районе. После этого мать с детьми никто не видел. О пропаже детей и супруги сообщил глава семейства. 

«По его словам, Ситора повела Сабрину и Сарвара устраивать в школу, но по дороге они пропали. Ведём поиски вместе с полицейскими», —рассказывают в поисковом отряде. 
Женщина среднего телосложения, у ней карие глаза и тёмные волосы. Была одета в бежевую куртку, штаны светлого оттенка и угги, на голове был платок.

Дети худощавого телосложения, с карими глазами и темными волосами. Мальчик был одет в куртку зелёного цвета, черную шапку и кроссовки, а на девочке была кожаная черная куртка, желтая шапка, синяя кофта и джинсы.

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#школа
#родители
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В ЛНР подтвердили гибель депутата Народного совета Олега Попова
Юров: при подрыве автомобиля в Луганске погиб депутат Народного совета ЛНР Попов
06 декабря 2023, 17:28

Фото: iStock/Alesmunt

Депутат парламента ЛНР Юрий Юров подтвердил гибель депутата Народного совета ЛНР третьего созыва Олега Попова. Он скончался в результате подрыва его автомобиля у стадиона «Авангард» в Луганске.
«В результате подрыва автомобиля возле стадиона "Авангард" в Луганске погиб наш коллега, депутат Народного Совета ЛНР нескольких третьего созыва, участник Народного Ополчения Донбасса, вставший на защиту Республики с первых дней, Олег Николаевич Попов», - написал Юров в своем Telegram-канале.

По его словам, это покушение на Попова было не первым. 20 сентября 2022 года неизвестный также пытался убить депутата по заказу СБУ. Тогда преступника задержали.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал, что в Луганске взорвали автомобиль депутата Народного Совета ЛНР Олега Попова. Он рассказал, что Попов получил ранение. Однако чуть позже РИА Новости со ссылкой на собственный источник сообщило о гибели Попова в результате теракта.

8 ноября в Луганске неизвестные взорвали автомобиль депутата Народного совета ЛНР, бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР Михаила Филипоненко. Взрывное устройство сработало в его автомобиле, в результате которого депутат получил ранения несовместимые с жизнью. Он погиб на месте.

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