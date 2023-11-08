В Москве женщина «в рассрочку» купила младенца у суррогатной матери

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В Москве женщина в рассрочку купила ребенка у суррогатной матери. Заказчица платила исполнительнице 25 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Следственный комитет.
Россиянка незаконно стала суррогатной матерью и продала малыша сразу после родов, сообщили в СК.
Сразу же после родов она продала ребенка. При этом все 9 месяцев беременности заказчица исправно перечисляла суррогатной матери 25 тысяч рублей ежемесячно. Всего ребенок ей обошелся порядка одного миллиона рублей.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
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«31-летняя женщина созналась, что согласилась за деньги выносить и родить ребенка для москвички, с которой познакомилась через интернет. Она прошла процедуру ЭКО и забеременела», - говорится в сообщении.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
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Элина Позднякова