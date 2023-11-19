В Новокузнецке упавшее на автомобиль дерево убило двух человек - видео

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В Сибири бушует ураган невиданной силы, который приводит к многим разрушениям и даже жертвам. В Новокузнецке вырванное с корнем дерево упало на машину и убило двух человек, сидевших на переднем сидении.
В Новокузнецке порыв ветра с корнем вырвал из земли огромное дерево, которое начало медленно падать. Мимо как раз проезжал автомобиль и почему-то решил притормозить. Вероятно, водитель решил, что дерево упадет перед машиной и намеревался после его объехать, но неверно определил траекторию падения. В результате мощный ствол упал прямо поперек автомобиля, в котором находились четыре человека. Водитель и пассажирка, ехавшая на переднем сидении, погибли мгновенно. Двое других пострадавших доставлены в больницу.
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Александр Бойцов