В Южной Африке выпал снег

Фото: istockphoto/Lazy_Bear
Зима со снегом пришла в Африку –улицы ЮАР покрылись снегом, град разбил стекла машин и обрушил крышу.
РЕН ТВ пишет, что на кадрах, которые сняли местные жители, видно, как вода в бассейне почти бурлит из-за падающего града.
А в Великобритании из-за разрушительного шторма объявлен максимальный уровень погодной опасности. Ливни затапливают улицы, магазины и первые этажи жилых зданий. Автомобили оказались наполовину в воде. Ураганный ветер свалил деревья и снёс небольшие постройки.
Без электричества остались около 100 тысяч домов. Из-за шторма отменены несколько авиарейсов и приостановлено железнодорожное сообщение.
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А в Великобритании из-за разрушительного шторма объявлен максимальный уровень погодной опасности. Ливни затапливают улицы, магазины и первые этажи жилых зданий. Автомобили оказались наполовину в воде. Ураганный ветер свалил деревья и снёс небольшие постройки.
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Мария Фирсова