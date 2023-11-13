В Новосибирске ребёнок выпал из окна 18 этажа и остался жив

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Полуторагодовалый мальчик остался жив после падения из окна 18 этажа.
В Telegram-канале СУ СК России по Новосибирской области сообщают, что ЧП случилось вечером 12 ноября в Ленинском районе города. По предварительной информации, мальчик в момент происшествия находился в квартире со своими родителями.
Состояние пострадавшего не уточняется. По факту произошедшего инициирована проверка.
Ранее сообщалось, что в Москве два человека пострадали в давке за билетами в Большой театр. По информации СМИ, огромная толпа собралась на Театральной площади, чтобы успеть купить билеты на новогоднее представление «Щелкунчик». Судя по опубликованном в сети фотографиям, обезумевшую толпу пришлось контролировать с помощью специальных ограждений сотрудникам правоохранительных органов.
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«С телесными повреждениями ребенок доставлен в медицинское учреждение», - сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Москве два человека пострадали в давке за билетами в Большой театр. По информации СМИ, огромная толпа собралась на Театральной площади, чтобы успеть купить билеты на новогоднее представление «Щелкунчик». Судя по опубликованном в сети фотографиям, обезумевшую толпу пришлось контролировать с помощью специальных ограждений сотрудникам правоохранительных органов.
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Мария Фирсова