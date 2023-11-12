Mash: В Москве экстренно госпитализирован режиссёр Александр Митта

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
В Москве экстренно госпитализирован известный режиссёр Александр Митта. По информации Telegram-канала Mash, болеющему пневмонией народному артисту РФ стало хуже на фоне перенесённого инсульта.
Сын 90-летнего постановщика фильмов «Экипаж», «Сказка странствий» и «Граница. Таёжный роман» позвонил в скорую после того, как Александр Наумович начал задыхаться. Прибывшие врачи увезли режиссëра в больницу.
Как пишет Mash, днём в воскресенье в дом Митты уже приезжала бригада скорой, однако тогда он отказался от госпитализации, несмотря на рекомендацию врачей.
В марте 2023 года Александр Митта переболел ковидом, а в июле был экстренно госпитализирован после того, как ему резко стало хуже и появилась слабость в руке и ноге. Позже на КТ головного мозга у него обнаружили кисты и признаки атеросклероза.
Ранее «Радио 1» сообщало о госпитализации в Боткинскую больницу известного телеведущего и шоумена Отара Кушанашвили, которому стало плохо с сердцем в ресторане Sabor de la Vida в центре Москвы. Сейчас его состояние стабилизировалось, но он остаётся в реанимации с подозрением на инфаркт.
Читайте также:
Шоумен Кушанашвили попал в реанимацию после сердечного приступа
Baza: Режиссера Митту частично парализовало
В Москве экстренно госпитализировали народного артиста Соломина
Как пишет Mash, днём в воскресенье в дом Митты уже приезжала бригада скорой, однако тогда он отказался от госпитализации, несмотря на рекомендацию врачей.
Ранее «Радио 1» сообщало о госпитализации в Боткинскую больницу известного телеведущего и шоумена Отара Кушанашвили, которому стало плохо с сердцем в ресторане Sabor de la Vida в центре Москвы. Сейчас его состояние стабилизировалось, но он остаётся в реанимации с подозрением на инфаркт.
Читайте также:
Шоумен Кушанашвили попал в реанимацию после сердечного приступа
Baza: Режиссера Митту частично парализовало
В Москве экстренно госпитализировали народного артиста Соломина
Артем Путинцев