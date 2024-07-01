В Одессе 17-летняя девушка застрелила из автомата десантника ВСУ

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В Одессе 17-летняя девушка случайно застрелила военнослужащего десантной бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ). Инцидент произошёл на съёмной квартире.
Об этом сообщает украинское издание «Думская». По информации журналистов, две пары молодых людей вместе распивали алкоголь на съёмной квартире. В какой-то момент девушка взяла в руки автомат Калашникова, который друг потерпевшего не сдал по возвращении из командировки в зону боевых действий. Она рассматривала оружие, поворачивая его в руках, и случайно нажала на курок.
Раздался выстрел. От полученного ранения 23-летний десантник скончался. Девушку задержали. Украинская полиция приступила к досудебной проверке по факту причинения смерти по неосторожности.
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Александр Бойцов