В Дагестане ребенок случайно застрелил брата из винтовки деда

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В Дагестане семилетний мальчик выстрелил в грудь своего пятилетнего брата из пневматической винтовки своего деда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
«По предварительным данным, 28 мая 2024 года в селе Червленные Буруны Ногайского района 7-летний мальчик во время игры произвел выстрел из пневматической винтовки в своего 5-летнего брата», - говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что мальчик получил ранение не совместимое с жизнью и скончался.
Сейчас полиция разбирается в произошедшем, устанавливаются все подробности ЧП.
По данным Телеграм-канала Mash Gor, дети играли с винтовкой деда. Старший ребёнок нажал на курок и выстрелил в грудь своему брату. Услышав звук выстрела, к детям сразу прибежали родители. Они вызвали скорую помощь, которая отвезла раненого в больницу. Однако там мальчик умер.
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Элина Позднякова