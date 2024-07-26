В Одессе мужчина отрезал себе два пальца, чтобы не проходить медкомиссию в ТЦК

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В Белгород-Днестровском военкомате задержанный мужчина отрубил себе два пальца пожарным топором. Об этом сообщает «Страна.ua».
Уточняется, что мужчина сделал это, чтобы не проходить медкомиссию. Согласно информации источника, украинца срочно госпитализировали.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что из-за произвола военкоматов украинцы все чаще прибегают к «спорным действиям». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что из-за произвола военкоматов украинцы все чаще прибегают к «спорным действиям». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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Екатерина Коршунова