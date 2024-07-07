На Украине испугались прорыва границы мобилизованными

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Из-за произвола военкоматов украинцы все чаще прибегают к «спорным действиям». Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Дубинский призвал украинское правительство задуматься, что делать в случае организованного побега через границу жителей целого «условного села». Депутат отметил, что не одобряет нападение на сотрудников военкомата в селе Ворохта, где был установлен незаконный блокпост.
Ранее сообщалось, что в поселке Ворохта местные жители перекрыли трассу в знак протеста против установки блокпоста военнослужащими ВСУ.
Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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Ранее сообщалось, что в поселке Ворохта местные жители перекрыли трассу в знак протеста против установки блокпоста военнослужащими ВСУ.
Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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Екатерина Коршунова