В Одессе военкомы попытались мобилизовать мужчину прямо в троллейбусе

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Сотрудники военкомата в Одессе попытались забрать мужчину прямо из троллейбуса, об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Пассажир заявил, что требование мужчин не законно, и показывать им документы он не обязан. Военные стали оскорблять молодого человека, но к этому моменту за него начали вступаться другие пассажиры. В результате, военкомам пришлось покинуть общественный транспорт.
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