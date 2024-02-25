Новая мобилизация на Украине подорвёт большую часть экономики страны

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Украинское издание Страна.ua опубликовало данные о количестве мужчин, которые обязаны пройти мобилизацию по новому закону.
Согласно этим данным, среди владельцев ИНН насчитывается 11,1 миллиона мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Однако более миллиона из них уже служат в военных, полицейских и других силовых структурах.
Из оставшихся 10 миллионов нужно отсеять больше половины. Около трёх миллионов лиц мужского пола находятся на утраченных Украиной территориях, еще миллион пребывает за рубежом. Полтора миллиона являются инвалидами разных групп. В «сухом остатке» - около 4,5 миллиона потенциальных военнообязанных.
Из этих потенциальных военных, по расчетам группы народного депутата Дмитрия Наталухи («Слуга народа»), 2,8 миллиона мужчин имеют официальное трудоустройство, около 600 тысяч — это физлица, являющиеся предпринимателями. Оставшиеся 950 тысяч мужчин «просто где-то есть» — они нигде не числятся и не платят никаких налогов.
Однако, мобилизовать всех этих людей не представляется возможным. В правительстве Украины неоднократно заявляли, что обеспечение одного солдата (в среднем 80 тысяч грн. в месяц) потребует выдать бронь для 4-5 человек, которые будут выплачивать налоги, расходуемые на армию. Это означает, что для мобилизации полумиллиона человек, о которой упоминал президент Зеленский, потребуется забронировать от мобилизации еще два миллиона человек.
Исходя из количества военнообязанных мужчин, которые реально платят налоги — 3,4 миллиона — теоретически ВСУ могут домобилизовать еще максимум 850 тысяч человек из числа тех 950 тысяч, кто не платит никаких налогов.
Однако цифра в 950 тысяч человек очень условна. Среди этих людей могут быть те, кто, к примеру, нелегально покинул Украину, и поэтому не значится в учётных пограничных списках. Кроме того, людей, которые нигде не работают, трудно найти и доставить в военкомат - они могут просто прятаться по домам.
Поэтому военкоматы предпочитают проводить мобилизацию среди работающих граждан, раздавая повестки через руководство предприятия. Однако такой подход вызывает беспокойство у бизнеса, который сталкивается с нехваткой рабочей силы. Кроме того, теперь многие мужчины боятся официального трудоустройства, поскольку это делает их более уязвимыми для мобилизации.
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Из оставшихся 10 миллионов нужно отсеять больше половины. Около трёх миллионов лиц мужского пола находятся на утраченных Украиной территориях, еще миллион пребывает за рубежом. Полтора миллиона являются инвалидами разных групп. В «сухом остатке» - около 4,5 миллиона потенциальных военнообязанных.
Однако, мобилизовать всех этих людей не представляется возможным. В правительстве Украины неоднократно заявляли, что обеспечение одного солдата (в среднем 80 тысяч грн. в месяц) потребует выдать бронь для 4-5 человек, которые будут выплачивать налоги, расходуемые на армию. Это означает, что для мобилизации полумиллиона человек, о которой упоминал президент Зеленский, потребуется забронировать от мобилизации еще два миллиона человек.
Исходя из количества военнообязанных мужчин, которые реально платят налоги — 3,4 миллиона — теоретически ВСУ могут домобилизовать еще максимум 850 тысяч человек из числа тех 950 тысяч, кто не платит никаких налогов.
Однако цифра в 950 тысяч человек очень условна. Среди этих людей могут быть те, кто, к примеру, нелегально покинул Украину, и поэтому не значится в учётных пограничных списках. Кроме того, людей, которые нигде не работают, трудно найти и доставить в военкомат - они могут просто прятаться по домам.
Поэтому военкоматы предпочитают проводить мобилизацию среди работающих граждан, раздавая повестки через руководство предприятия. Однако такой подход вызывает беспокойство у бизнеса, который сталкивается с нехваткой рабочей силы. Кроме того, теперь многие мужчины боятся официального трудоустройства, поскольку это делает их более уязвимыми для мобилизации.
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Сергей Калугин