В Одесской области произошла очередная диверсия на железной дороге

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Очередная диверсия произошла под Одессой на железной дороге. Об этом сообщило украинское издание «Страна», ссылаясь на источники в органах правопорядка.
«Сотрудниками железнодорожной станции Одесса-Восточная во время проверки железнодорожного полотна были обнаружены металлические предметы, которые установили на рельсы, чтобы поезд сошел с рельсов», – говорится в сообщении.
Журналисты уточнили, что инцидент произошел в минувшую пятницу, 31 мая. Утверждается, что украинские спецслужбы возбудили дело по факту происшествия. Причастные устанавливаются.
Ранее сообщалось об участившихся на железных дорогах Украины поджогах релейных шкафов в рядах украинских областей.
До этого сообщалось о публикации кадров взрыва портовой инфраструктуры Одессы.
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Никита Кротов