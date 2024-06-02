Фото: РИА Новости/Кирилл Нортон
Опубликовано видео взрыва, который прогремел в районе портовой инфраструктуры Одессы. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Уточняется, что били баллистическими ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о повреждениях трех автобусов при обстреле Шебекино.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины с конца февраля 2022 года. Украинским националистам помогают страны НАТО и Евросоюза, поставляя боевикам оружие и оказывая финансовую поддержку.
Недавно между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате 75 на 75. В Киеве отказались решать конфликт дипломатическим путем, запретив переговоры на уровне закона. Для России в приоритете выполнение всех поставленных задач спецоперации.
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Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины с конца февраля 2022 года. Украинским националистам помогают страны НАТО и Евросоюза, поставляя боевикам оружие и оказывая финансовую поддержку.
Недавно между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате 75 на 75. В Киеве отказались решать конфликт дипломатическим путем, запретив переговоры на уровне закона. Для России в приоритете выполнение всех поставленных задач спецоперации.
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Никита Кротов