Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ ТАСС: Автомобиль въехал в пост охраны российского посольства в Сеуле

ТАСС: Автомобиль въехал в пост охраны российского посольства в Сеуле

29 января 2024, 05:09
Фото: iStock/Evgenia_Parajanian

Фото: iStock/Evgenia_Parajanian

Внедорожник в воскресенье вечером врезался в пост охраны у резиденции посольства России в Сеуле, в результате чего находившийся там полицейский получил серьёзные травмы шеи и плеч и был госпитализирован. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС непосредственно в отечественной дипмиссии.
Инцидент произошел 28 января в 22:10 по южнокорейскому времени (16:10 мск). Согласно информации агентства «Рёнхап», водитель автомобиля не был при этом пьян. Полиция сейчас продолжает устанавливать причины происшествия.

Читайте также:


В посольство России в Греции прислали конверт с неизвестным порошком

Мужчина угрожает поджечь себя у посольства России в Праге

Вандалы облили краской ворота российского посольства в Ереване
#охрана
#посольство
#автомобили
#россия
#южная корея
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МЧС: Пять человек в Ингушетии отравились угарным газом, среди них четверо детей
29 января 2024, 03:12

Фото: iStock/designer491

В Ингушетии пять человек, включая четверых детей, отравились угарным газом. Об этом в своём Telegram-канале сообщило республиканское ГУ МЧС.
ЧП произошло в городе Малгобек в квартире №1 по улице Этуша, 4. Сигнал спасателям поступил в 13:55 от диспетчерской службы ЕДДС.

Все пострадавшие были доставлены в городскую больницу Малгобека. Сейчас их состояние стабильно,а жизням ничего не угрожает.

Как установила служба «Газпром межрегионгаз Назрань», в квартире была неисправна вытяжка газовой водонагревательной колонки. Теперь специалистам предстоит выяснить причины поломки газового оборудования, которая едва не обернулась трагедией.

Читайте также:

Пять детей и взрослый отравились газом в Королёве из-за неисправной колонки

В Туве семья участника СВО из пяти человек отравилась угарным газом, два ребенка погибли

Четверо детей погибли от отравления угарным газом в Ростовской области
#отравление
#мчс
#происшествие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Среди напавших на церковь в Стамбуле есть граждане России и Таджикистана
29 января 2024, 01:02

Фото: iStock/naumoid

После нападения на церковь в Стамбуле были задержаны 47 человек, среди которых имеются граждане России и Таджикистана, сообщил на брифинге глава МВД Турции Али Ерликая
«В рамках расследования дела о вооруженном нападении на церковь проведены операции по 30 адресам, задержаны 47 человек, в том числе один гражданин России и один гражданин Таджикистана, которые могут быть связаны с "Исламским государством"*», — сказал министр.

Ранее министр внутренних дел Турции сообщил, что двое вооружённых людей в масках напали на католическую церковь Святой Марии в Стамбуле. Они ворвались в помещение во время службы около 11:40 в воскресенье. В результате происшествия погиб человек, он был военным. К настоящему моменту задержаны двое подозреваемых.

Ответственность за нападение взяла на себя запрещённая в России террористическая организация «Исламское государство»*. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление самих боевиков.

Читайте также:


Задержан один из участников нападения на церковь в Стамбуле

В стамбульской католической церкви произошло вооруженное нападение

В Стамбуле во время нападения на католическую церковь погиб человек


*Запрещенная в России террористическая организация
#россия
#церковь
#нападение
#министр
#турция
#задержание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
SHOT: На парковке в Петербурге дотла сгорело 6 автомобилей
28 января 2024, 23:13

Фото: iStock/mofles

Шесть легковых автомобилей сгорели дотла на одной из парковок в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал SHOT. Полицейские подозревают, что причиной пожара мог стать поджог.
По информации канала, автомобили вспыхнули примерно в 21:30 мск во дворе дома на улице Рашетова в Выборгском районе города. Изначально загорелось четыре легковушки, однако позже огонь перекинулся ещë на два автомобиля. Пожарных вызвали жители дома, заметившие возгорание.



Как пишет «Фонтанка», к ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники и 15 человек личного состава, в результате в 22:06 мск возгорание было ликвидировано. Сейчас на месте работает полиция, сотрудники просматривают камеры и проверяют версию поджога.Никто из людей, в отличие от машин, к счастью, не пострадал.

Читайте также:

В Санкт-Петербурге водитель Lada открыл стрельбу по прохожему

МЧС: на подземной парковке ТЦ «Авиапарк» в Москве загорелись два автомобиля

Автомобиль главного конструктора ГЛОНАСС сожгли в Москве
#пожар
#парковка
#автомобили
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Задержан один из участников нападения на церковь в Стамбуле
Milliyet: полиция задержала одного из напавших на церковь в Стамбуле
28 января 2024, 21:04

Фото: iStock/BrianAJackson

Полиция задержала одного из участников нападения на католическую церковь в Стамбуле. Об этом сообщает газета Milliyet.
Ранее министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что двое вооружённых людей в масках напали на католическую церковь Святой Марии в Стамбуле. Они ворвались в помещение во время службы около 11:40 в воскресенье.

В результате происшествия погиб человек, он был военным. Полиция проводит тщательное расследование и разыскивает правонарушителей.

Отмечается, что одного из нападавших задержали сотрудники отрядов антитеррористической службы.

Ранее сообщалось, что в турецкой Анталье экстренно приземлился самолёт, летевший в Эр-Рияд в Саудовской Аравии. Из багажного отделения во время полёта донеслись крики о помощи. По прибытии самолёт был тщательно просмотрен, а багаж просканирован, однако ничего подозрительного найдено не было.

Читайте также:

В стамбульской католической церкви произошло вооруженное нападение

В Стамбуле во время нападения на католическую церковь погиб человек

СКР возбудил дело после нападения на журналистов во время семинара VIP-коуча
#турция
#нападение
#церковь
#задержание
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Девушка обварилась, провалившись в яму с кипятком в Тюмени
28 января 2024, 20:15

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Девушка получила тяжёлые ожоги, провалившись в яму с кипятком в Тюмени. Об этом сообщается в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что инцидент произошёл в одном из дворов города. Девушка оступилась и по пояс провалилась в яму, заполненную кипятком. Её экстренно госпитализировали с сильными ожогами.

Родственник пострадавшей рассказал, что яма никак не была огорожена.

Местные жители сообщают, что на улице 50 лет ВЛКСМ, где случился инцидент, с декабря прошлого года постоянно происходят коммунальные аварии.

На место была направлена бригада рабочих, которые установили ограждение. Сотрудники «Урало-Сибирской теплоэнергетической компании» провели земляные работы в поисках источника прорыва кипятка.

Читайте также:

Парашютист спрыгнул с балкона многоэтажки в Балашихе

Вандалы испортили портреты жертв Холокоста на выставке в Лейпциге

В Ингушетии завели дело после смерти пятилетнего ребёнка с признаками отравления
#тюмень
#девушка
#происшествие
#коммунальные службы
#ямы
#госпитализация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Американца, переехавшего в Москву, обвинили в приставаниях к мальчику
28 января 2024, 19:24

Фото: istockphoto/AlexLinch

Пожилой американец, переехавший в Москву, обвиняется в педофилии и попытке совратить 14-летнего школьника.
Mash пишет о проверке, которую проводят в отношении пожилого жителя Южного Бутово. Американца, переехавшего жить в РФ, проверят после жалобы несовершеннолетнего.

По версии следствия, 14-летний парень гулял по торговому центру. На фудкорте к нему подошел седой мужчина. Он представился Бобом и пригласил домой позаниматься английским. Подросток отказался и поспешил домой, где рассказал обо всём матери. Женщина обратилась в полицию с заявлением.

Бобом оказался 61-летний гражданин США по имени Бредли. Он был вызван в полицию для выяснения деталей инцидента. Мужчина объяснил, что хотел помочь мальчику подтянуть английский язык и ничего более.

Читайте также:

Мужчина пытался пронести на проповедь папы Римского кухонный нож

Парашютист спрыгнул с балкона многоэтажки в Балашихе

В Подмосковье 11-летняя школьница отдала мошенникам более 275 тысяч рублей
#происшествие
#инцидент
#москва
#дети
#подростки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мужчина пытался пронести на проповедь папы Римского кухонный нож
Полиция арестовала жителя, пытавшегося пройти на проповедь папы Римского с ножом
28 января 2024, 17:31

Фото: iStock/BrianAJackson

Полиция Рима арестовала мужчину, который пытался пронести нож на проповедь папы Римского Франциска. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе римского управления полиции.
Отмечается, что мужчина пытался пройти на площадь Святого Петра в Ватикане, однако его остановили для проверки на входе. Сотрудники полиции обнаружили при нём кухонный нож и приняли решение задержать мужчину, который начал оказывать сопротивление. В результате один полицейский был травмирован при падении на землю от удара.

Проверка показала, что задержанный находился в адекватном состоянии, а также не страдает психологическими проблемами.

В управлении полиции уточнили, что в ходе проповеди папы Римского на площади находилось порядка 20 тысяч человек.

Читайте также:

В Саранске двоих мужчин убили за слишком громкую музыку в машине

Россиянина арестовали за поножовщину в ресторане из-за замечания девушке

В Москве пьяный мужчина ударил ножом случайную прохожую
#полиция
#арест
#нож
#италия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Новосибирске бойца ММА подозревают в убийстве женщины и её дочери
28 января 2024, 17:21

Фото: istockphoto/Larisa Stefanuyk

Главным подозреваемым в убийстве 39-летней женщины и её малолетней дочери в Новосибирске является боец смешанных единоборств Фарход Р.
Об этом пишет издание Сиб.фм, ссылаясь на источник. Сообщается, что мужчина собирался уехать в Узбекистан, но был задержан в Казахстане. Официального подтверждения данной информации пока не поступало.

Задержанный до этого легально работал в такси, зарегистрировал ИП. А в 2021 году украл у пассажира телефон и получил штраф 10 тысяч рублей.

Напомним, жительница Новосибирска купила машину, стоимость которой превышала 1,5 млн рублей, а потом пропала вместе со своей малолетней дочерью. Пресс-служба регионального главка МВД уточняет, что в покупке машины женщине помогал 31-летний мужчина. После сделки он покинул РФ.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц, в том числе малолетнего». О задержании подозреваемого сообщили 27 января.

Читайте также:

В Приамурье водитель после аварии бросил погибшую пассажирку с детьми и сбежал

В Стамбуле во время нападения на католическую церковь погиб человек

В Ингушетии завели дело после смерти пятилетнего ребёнка с признаками отравления
#убийство
#новости
#происшествие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Парашютист спрыгнул с балкона многоэтажки в Балашихе
Полиция ищет парашютиста, спрыгнувшего с балкона в Балашихе
28 января 2024, 17:18

Фото: iStock/blinow61

Полицейские разыскивают парашютиста, который спрыгнул с балкона многоэтажки в Балашихе. Об этом пресс-служба главного управления МВД РФ сообщила РИА Новости.
Отмечается, что накануне вечером, в районе 22:20, в полицию Балашихи поступило сообщение от местной жительницы. Она рассказала, что стала свидетельницей прыжка мужчины с балкона многоэтажки. После этого, по её словам, у него раскрылся парашют и приземление прошло успешно.

Сотрудники МВД проводят проверку и устанавливают личность парашютиста. Затем его действиям будет дана правовая оценка и принято решение, согласно законодательству РФ.

Читайте также:

В Балашихе задержали водителя автобуса с мефедроном и курительной трубкой

В Петербурге с 82-летнего казака сорвали кубанку у памятника ВОВ

В Приамурье водитель после аварии бросил погибшую пассажирку с детьми и сбежал
#балашиха
#происшествия
#полиция
#розыск
#проверка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф