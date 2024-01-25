В Оренбургской области обрушилась насосная станция, под завалами могут быть люди

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В Новотроицке в Оренбургской области обрушилась канализационно-насосная станция. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.
Отмечается, что под завалами могут находиться 7 человек. По предварительным данным, один человек погиб, еще трое пострадали.
Согласно информации источника, в здании взорвался газовый баллон. С пострадавшими установлена связь. В настоящий момент в городе введён режим ЧС.
Ранее сообщалось, что здание бывшего завода, на месте которого ранее планировалось построить жилой комплекс, обрушилось в Петербурге. Происшествие произошло на 7-й линии Васильевского острова в северной столице. На месте завода ранее планировалось построить жилой комплекс.
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Екатерина Коршунова