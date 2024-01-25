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В Оренбургской области обрушилась насосная станция, под завалами могут быть люди

25 января 2024, 10:57
Фото: iStock/Srdjanns74

Фото: iStock/Srdjanns74

В Новотроицке в Оренбургской области обрушилась канализационно-насосная станция. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.
Отмечается, что под завалами могут находиться 7 человек. По предварительным данным, один человек погиб, еще трое пострадали.

Согласно информации источника, в здании взорвался газовый баллон. С пострадавшими установлена связь. В настоящий момент в городе введён режим ЧС.


Ранее сообщалось, что здание бывшего завода, на месте которого ранее планировалось построить жилой комплекс, обрушилось в Петербурге. Происшествие произошло на 7-й линии Васильевского острова в северной столице. На месте завода ранее планировалось построить жилой комплекс.

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В Белгородской области обнаружили чёрные ящики разбившегося Ил-76
25 января 2024, 10:42

Фото: iStock/maksim kulikov

В Белгородской области нашли чёрные ящики сбитого ВСУ военного самолёта Ил-76, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
Напомним, 24 января в районе 11 утра неподалёку от деревни в Белгородской области Вооружённые силы Украины сбили военный самолёт Ил-76. Борт перевозил украинский военнопленных, которые должны были прибыть в Белгород для обмена на россиян. Все 74 человека, которые находились на борту в момент крушение, погибли.

«Обнаружены оба черных ящика — прибор регистрации параметров полета и речевой самописец», — сообщил собеседник агентства.

По его словам, чёрные ящики находились в хвостовой части разбившегося самолёта. Находки передали следователям.

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#Белгород
#крушение
#самолет
#всу
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В Балашихе задержали водителя автобуса с мефедроном и курительной трубкой
25 января 2024, 10:38

Фото: iStock/pashapixel

Пакет с наркотиками обнаружили полицейские Балашихи при досмотре автобуса, которым управлял 44-летний уроженец Ростовской области, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Автомобиль, проезжающий по улице Объединения в Балашихе, остановили для проверки документов инспекторы ДПС. Они заметили, что водитель сильно нервничает, поэтому приняли решение досмотреть машину. На пассажирском сидении они нашли курительную трубку и пакет с порошком», — говорится в сообщении.

Экспертиза показала, что порошок является наркотиком мефедроном. Общая масса запрещённого вещества составила более 290 граммов.

Водителя задержали. Против него заведено уголовное дело по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Приготовление к преступлению».

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#балашиха
#наркотики
#криминал
#полиция
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В Москве пьяный мужчина ударил ножом случайную прохожую
25 января 2024, 10:34

Фото: iStock/Shutter2U

В центре Москвы пьяный мужчина напал с ножом на случайную прохожую, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, происшествие случилось на 2-й Тверской-Ямской улице Москвы.

Жительница столицы шла по улице, когда, внезапно, к ней подбежал 39-летний мужчина, ударил её ножом и скрылся. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Степень тяжести её травмы и нынешнее состояние не сообщается.

По информации столичной прокуратуры, нападавшего задержали. В настоящий момент он находится под стражей.

Напомним, ранее стало известно, что в Забайкальском крае окровавленный мужчина с ножом в руках совершил нападение на школу.

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#москва
#нож
#нападение
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На руднике «Николаевский» в Приморье вспыхнул пожар
25 января 2024, 10:20

Фото: iStock/Distortion Media

На руднике «Николаевский» в Приморье произошёл пожар, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на региональное Министерство по делам ГО и ЧС.
«Поступила информация о том, что на горизонте 275 метров рудника «Николаевский» АО «Дальполиметалл» произошло возгорание. Погибших и пострадавших нет. На руднике находилось 68 человек, из них 24 человека уже выведены на поверхность», — прокомментировали ситуацию представители ведомства.

Также отмечается, что на руднике нет никаких опасных веществ. В настоящий момент на месте происшествия работают спасательные службы, возгорание ликвидируют.

Напомним, в ночь на 25 января крупный пожар вспыхнул на нефтебазе в Туапсе.

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Пожар в Усть-Луге на терминале «Новатэка» полностью потушили
#пожар
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Стали известны сроки ремонта нефтяного терминала в порту Усть-Луга
«Ъ»: ремонт терминала «Новатэка» в порту Усть-Луга займёт два месяца
25 января 2024, 10:08

Фото: istockphoto/Distortion Media

Ремонтные работы в нефтяном терминале на заводе по переработке конденсата «Новатэка» в порту Усть-Луга будут длиться два месяца.
Об этом пишет «Коммерсантъ». Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов предполагает, что замена обойдется компании в 20 млн рублей, а восстановление насосной станции может обойтись в сумму до 100 млн рублей. Представитель «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит считает, что остановка работы в Усть-Луге обойдётся «Новатэку» в 2 млн долларов в сутки.

В ближайшее время будет запущена работа на пониженной мощности. Потери не превысят 15 млн долларов.

Пожар на газовом терминале возле порта в Усть-Луге произошёл в ночь на 21 января. Причиной явились два взрыва. Над предприятием летал дрон самолетного типа. Об этом свидетельствует видео, распространенное в сети.

В результате ЧП повреждения получили две цистерны и насосная станция. Предприятие на время приостановило работу на установке, разделяющей газовый конденсат на фракции.

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#пожар
#происшествие
#новости
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Женщина выпала из окна 15-го этажа после ссоры с мужчиной на вечеринке
Женщина выпала из окна 15-го этажа после бурной ссоры с мужчиной в Красноярске
25 января 2024, 09:56

Фото: istock / gorodenkoff

В Советском районе Красноярска женщина выпала из окна 15 этажа во время ночной вечеринки. Об этом сообщает управление МВД по Красноярскому краю в телеграм-канале.
Инцидент произошел в Советском районе Красноярска в арендованной на сутки квартире. Мужчина и женщина громко выясняли отношения, в результате чего краснодарка нанесла себе повреждения. Соседи, которые услышали ссору, вызвали на место сотрудников правоохранительных органов и скорую помощь.

Девушку доставили в больницу, но от госпитализации она отказалась. По возвращению домой молодые люди продолжили конфликтовать. В ходе ссоры девушку выпала из окна 15 этажа, получив травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина ударил ножом сотрудника ППС при проверке документов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#травмы
#соседи
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#мужчина
#отношения
#люди
#конфликт
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Окровавленный мужчина с ножом ворвался в школу в Забайкалье
Shot: в забайкальской школе полицейские задержали окровавленного мужчину с ножом
25 января 2024, 09:39

Фото: istock / tiero

В Забайкалье окровавленный мужчина с ножом напал на школу. До этого он уже ранил женщину и ребенка. По данным телеграм-канала SHOT, правоохранители смогли массовую трагедию.
Сообщается, что накануне утром на участок дома по улице Амурская в посёлке Амазар Могочинского района проник неизвестный человек. Мужчина напал на десятилетнего ребенка и начал его душить. Он также несколько раз ножом ранил его ногу. 32-летняя мать бросилась защищать мальчика и трижды была ранена ножом в грудь. Несмотря на травмы, ей удалось отбить ребенка и убежать к соседям.

После нападения на семью, неадекват побежал в сторону местной школы, где его задержали предохранители. Нападавшим оказался 37-летний Руслан Голев, ранее судимый за разбой и кражи. Возбуждено уголовное дело за покушение на убийство, ему грозит десять лет тюремного заключения.

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#убийство
#уголовное травмы
#мужчина
#покушение
#нападение
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В США заблокировано расширение производства Boeing 737 MAX после аварий
25 января 2024, 09:39

Фото: istockphoto/Chalabala

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) оповестило, что не даст разрешение компании Boeing на расширение производства самолетов серии MAX, в этом числе 737-9 MAX.
Также Управление распорядилось тщательно проверить все лайнеры данного типа, чью эксплантацию приостановили в США после ЧП, пишет РИА Новости.

5 января у Boeing 737 MAX 9 компании Alaska Airlines в воздухе отошла секция фюзеляжа и разгерметизировался пассажирский салон. FAA дало распоряжение приостановить эксплуатацию 171, чтобы провести срочные инспекции. Авиакомпания Alaska Airlines первой приостановила использование всех 65 своих Boeing 737 MAX 9.

В FAA рассказали, что после успешного завершения проверок самолеты вернуться в строй.

Ранее сообщалось, что массовое ослабление болтов нашли во многих самолетах производителя авиационной техники Boeing из США. Об этом рассказал генеральный директор перевозчика Alaska Airlines Бен Миникуччи в интервью NBC News. Он впервые прокомментировал происшествие с Boeing 737 MAX 9, у которого в полёте оторвалась дверь. Экспертиза показала, что у Boeing из-за ослабленных болтов не оказались зафиксированы некоторые детали.

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#самолет
#новости
#происшествие
#авария
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В Подмосковье отдают под суд серийного похитителя проводов
25 января 2024, 09:19

Фото: iStock/BrianAJackson

Полицейские Павловского Посада завершили расследование серии краж проводов от электроприборов, подозреваемый в преступлениях 36-летний житель города Электроугли предстанет перед судом, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Следствие установило, что осенью 2023 года злоумышленник пробирался в частные дома и бытовки, отрезал провода у бытовых приборов и уносил с собой. Кроме того, он перерезал электрокабели на дачных участках, а также украл квадроцикл из одного из гаражей. Общий ущерб от преступной деятельности составил 200 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Мужчина был задержан на месте преступления. Теперь его уголовное дело, открытое по статье «Кража», передано в Павлово-Посадский городской суд.

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#криминал
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#павловский посад
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