В Орловской области обезвредили украинский дрон

Фото: istock / aapsky
В телеграм-канале губернатора Андрея Клычкова появилась информация о нейтрализованном украинском дроне в промышленной зоне города Ливны Орловской области.
«Сегодня вечером мы смогли обезвредить ещё один украинский дрон самолетного типа с помощью радиоэлектронного комплекса. Аппарат упал в промзоне города Ливны. На счастье, пострадавших нет. Правоохранительные органы принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности», — говорится в сообщении.Читайте также:
Минобороны РФ сообщает о новых попытках атаковать регионы РФ беспилотниками
Олещук заявил о рекордном количестве атак российских беспилотников по Украине
Артем Кузьмин