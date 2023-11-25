Олещук заявил о рекордном количестве атак российских беспилотников по Украине

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В ВСУ сообщили о рекордном количестве атак российских беспилотников по Украине.
Сообщается, что Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 25 ноября выпустили рекордное количество БПЛА в сторону Украины. Об этом в Telegram-канале рассказал командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Олещук.
По его словам, российские войска запустили 75 ударных беспилотников. Главным направлением атак был Киев.
Ранее сообщалось, что в Киеве снова раздаются взрывы на фоне объявленной ранее воздушной тревоги. Отмечается, что взрывы слышны в левобережном районе Троещина.
Сигнал тревоги на территории Киева и по всей Киевской области звучал более четырёх часов.
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По его словам, российские войска запустили 75 ударных беспилотников. Главным направлением атак был Киев.
Сигнал тревоги на территории Киева и по всей Киевской области звучал более четырёх часов.
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Мария Фирсова