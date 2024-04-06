В Орске подмыло дамбу еще на одном участке

Фото: МЧС России
В Орске прорвало еще один участок дамбы. Началась эвакуация жителей ближайшего поселка Никель, сообщает РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.
По словам представителя агентства, «дамба была подмыта на еще одном участке, и в настоящее время идет эвакуация жителей поселка Никель».
Правительство Оренбургской области также заявило, что на данный момент в Никеле действуют региональные и муниципальные службы. Жителей направляют во временные убежища или к родственникам, призывая покинуть затопленные дома в целях обеспечения их собственной безопасности.
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Артем Кузьмин