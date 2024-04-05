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В Оренбургской области прорвало дамбу. Об этом РИА Новости сообщили в мэрии города Орск.
Отмечается, что в настоящее время идёт массовая эвакуация жителей из орских посёлков, попавших в затопленную зону. Для этого была подготовлена спецтехника и транспорт для перевозки людей. Всех эвакуированных отправят в пункты временного размещения.
Представитель администрации сообщил, что в городе прорвало дамбу, расположенную на реке Урал.
В городе введён режим чрезвычайно ситуации (ЧС).
Ранее сообщалось, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер ввёл режим ЧС на всей территории региона из-за сильнейших паводков. Такая мера была принята для защиты жизни и здоровья местных жителей от последствия подъёма воды в реках Урал, Елшанка и Орь.
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Представитель администрации сообщил, что в городе прорвало дамбу, расположенную на реке Урал.
Ранее сообщалось, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер ввёл режим ЧС на всей территории региона из-за сильнейших паводков. Такая мера была принята для защиты жизни и здоровья местных жителей от последствия подъёма воды в реках Урал, Елшанка и Орь.
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Анастасия Чинкова